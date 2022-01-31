Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

AA, Cem Genco - Güncel
 - Güncelleme:
Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldığı bildirildi.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şube Müdürlüğü ekiplerince, Amanos Dağları'ndaki yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldığı bildirildi.

DKMP'den yapılan yazılı açıklamada, Amanos Dağları'nda kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçildiği belirtildi.

Yabani hayvanlar için doğaya yem bırakma faaliyetine kış boyunca devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışma kapsamında, İskenderun ve Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda ormanlık alanlarda belirlenen noktalara yabani hayvanlar için buğday, yonca ve pazar artığı sebze olmak üzere toplamda 2 ton yem konuldu. Hatay'ın Hassa, Kırıkhan, Dörtyol ve Belen ilçe kırsallarında da yaban hayvanları için yemleme çalışmaları sürdürülüyor."

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

Yaban hayvanları için Amanos Dağları eteklerine 2 ton yem bırakıldı

AA / Cem Genco - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Amanos Dağları, İskenderun, Hatay, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title