Yaban hayatının Doğu Anadolu'daki evi: "Munzur Vadisi Milli Parkı"

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın yanı sıra Pülümür, Tağar, Mercan ve Havaçor vadilerinin bulunduğu Tunceli, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı'nın yanı sıra Pülümür, Tağar, Mercan ve Havaçor vadilerinin bulunduğu Tunceli, kışın beyaz yazın ise yemyeşil görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Kentte yaklaşık 42 bin hektar alandan oluşan Munzur Vadisi Milli Parkı da akarsuları, bitki çeşitliliği, şelaleleri ve endemik türleriyle dört mevsim göz alıcı güzellikler sunuyor.

Her yıl yurt içi ve yurt dışından ziyaretçileri ağırlayan milli parkta, kayıtlara göre 1518 bitki türü bulunuyor ve bu bitkilerden 227'si endemik türler arasında yer alıyor.

Kuşlar, yırtıcılar, balıklar, sürüngenler ve kemirgenlerden birçok türe yaşam alanı sunan milli parkta, özellikle mayıs ve ağustos aralığında yaban keçisi, bozayı, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, tilki, kurt, domuz ve sincap gibi canlılar doğal ortamlarında sıkça görülüyor.

Kayıtlara göre 121 kelebek türünün de yaşadığı kentte, milli parktaki otların ve çiçeklerin arasında görülen çok gözlü gök mavisi, zümrüt, sarı azamet, nazuğum, kara melike, esmerperi, cadı ve anadolu esmergözü türü kelebekler doğaya renk katıyor.

İlkbaharla beraber renklenen milli park, yaban hayatı fotoğrafçılarının da ilgisini çekiyor.

Çevre il ve ilçelerden milli parka gelen fotoğrafçılar, yüksek rakımlarda beslenen bozayı ve yaban keçilerinin yaşamından kesitleri kayıt altına alıyor.

"Anadolu parsının milli parkta yaşadığı söyleniyor"

Doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, AA muhabirine, kentin doğal, tarihi, kültürel güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da öne çıktığını söyledi.

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın her mevsim farklı güzelliğe büründüğünü belirten Kaya, milli park sınırları içerisinde çok sayıda yaban hayvanının ve bitki türünün bulunduğunu dile getirdi.

Milli park sınırlarının kent merkezinden başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzandığını hatırlatan Kaya, "Milli parkta gezintiye çıktığımız zaman birçok hayvanı ve bitkiyi doğal ortamında görebiliyorsunuz. Bizler özellikle milli parkta yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, ayı, kurt, tilki ve tavşan ile karşılaşıyoruz. Anadolu parsının milli parkta yaşadığı söyleniyor." dedi.

Kaya, milli parka gittiği zaman hep yükseklere bakarak yaban hayvanı aradığını belirtti.

Özellikle milli parkta yaban keçisi popülasyonunun fazla olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Arşivimizde bolca yaban keçisi fotoğrafları var. Bizler daha farklı ve daha etkileyici fotoğraf kareleri çekmek için milli parka gidiyoruz. Ayılarla da karşılaşıyoruz ve çok ender olarak vaşakla da karşılaştığımız oluyor. Milli parkta çok sayıda kelebek türü bulunuyor ve endemik çiçekler de var, bunları kayıt altına alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sidar Can Eren