Yaban hayatı fotokapana yakalandı
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Yaban hayatı fotokapana yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapanlara yakalanan yaban hayvanlarını paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü fotokapanlara yakalanan yaban hayvanlarını paylaştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bazı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara yansıyan görüntüleri paylaştı. Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan görüntülerde fotokapanlara bozayı, yaban keçisi, vaşak, kurt gibi yabani hayvanlar yer alıyor.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Yaban hayatı fotokapana yakalandı
Yaban hayatı fotokapana yakalandı
Yaban hayatı fotokapana yakalandı
Yaban hayatı fotokapana yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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