YABAN DOMUZUNUN SALDIRDIĞI ÇOBAN ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde yaban domuzunun saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan çoban Hasan Temel (43), askeri helikopterle Elazığ'a sevk edildi. Kent merkezinde bazı mahallelere inen yaban domuzları ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Olay, Hozat ilçesine bağlı Boydaş köyü kırsalında meydana geldi. Hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana götüren Hasan Temel, burada bir yaban domuzunun saldırısına uğradı. Saldırıda kolundan, bacağından ve kaburgasından yaralanan Temel, saldırıyı öğrenen yakınlarının haber vermesiyle gelen ambulansla Hozat Entegre İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Temel, burada yapılan müdahalenin ardından Skorsky tipi askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Temel'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, durum Tunceli kent merkezinde bazı mahallelere inen yaban domuzları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.