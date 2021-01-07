Xiaomi redmi note 8 özellikleri ve fiyatı nedir?

Samsung'un note8 adlı telefonu ile benzerlik gösteren Xiaomi redmi note 8 özellikleri ve fiyatı nedir? sorusu teknoloji takipçilerin merak ettiği sorulardan biridir. Son dönemlerde çıkardığı telefonların kamera, hız ve ses açısından Iphone ve Samsung'a rakip Xiaomi, redmi note 8 adlı telefonu piyasada satışa çıkardı.

32 Gb, 64 Gb ve 128 Gb dahili hafıza ile piyasaya sürülen Xiaomi redmi note 8 özellikleri e fiyatı ile dikkat çekiyor. Hem fiyatının uygun olması hem de diğer markalara göre özelliklerinin benzerlik gösterilmesi teknoloji severlerin karşılaşma yaptığı konulardan biri. Peki çıktığı günden beri çok konuşulan Xiaomi redmi note 8 özellikleri ve fiyatı nedir? İnceleyelim

XİAOMİ REDMİ NOTE 8 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tasarım:

Redmi note8 ailesinin en dikkat çeken üyesi xiaomi redmi note 8, iyileştirilmiş tasarımı, popüler renklerde, sıçramaya dayanıklı nano-kaplama, 2.5D cam kaplama, küçük ekran altı boşluk ve çerçevesi bulunmakta.

Ayrıca, 6.3 inç Full HD Plus ekran barındıran telefon, su damlası çentikli tasarıma sahip olması ve arka tasarımıyla da gösterişli duruyor.

Beyaz, mavi ve siyah renkleri ile piyasa da yer almaktadır.

Kamera:

Geliştirilmiş kamera sistemi ile 48MP ultra yüksek çözünürlük sunarak, ultra berrak, portre, geniş açı ve makro çekimler yapılmasına izin veriyor.

Ekran çözünürlüğünün 19 katı çözünürlükte fotoğraf çekimi sağlayarak uzaktaki portreleri net olarak çıkarılmasını sağlıyor. (8000*6000 ultra- yüksek çözünürlük)

Daha net gece fotoğraf çekimi için ise 1.6 µm süper piksel sunmakta ve 4K ve EIS dengelemeyi desteklemektedir.

Arka kısımda 48 MP ana kamera, 120 dereceye sahip 8 MP ultra geniş açılı kamera, ön kısımda 13 MP kamera ve 4K video olanağı da sunmaktadır.

Donanım:

Kapasitesi çok güçlü olan bir çok uygulamayı kaldıracak ve oyunları oynamanızı sağlayacak Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemciye sahiptir.

Kapasite:

32 GB, 64 GB ve 128 GB hafıza depolama alanına sahip cihaz 128 GB'lik depolama alanı ile35.000 fotoğrafı saklayabilme kapasitesine sahiptir.

Şarj Dolum:

Xiaomi redmi note 8 4000mAh güç+ 18W Hızlı Şarj özelliği ile 2 saati çinde cihazı şarj etmektedir.

TÜV Rheinland profesyonel sertifikası:

6.3" FHD ile birlikte göz koruma ekranına sahip olarak gözlerinizin ışıktan zarar görmesini engeller.

Ses:

Mükemmel ses kalitesi oluşturan Xiaomi redmi note 8 1217 süper lineer hoparlörler, süper sesli hoparlör seviyesi, Smart PA özelliklerine sahiptir. Ayrıca otomatik hoparlör temizleme gizli özelliği barındırmaktadır.

Gürültülü ortamlarda dahi0810 yüksek sesli kulaklıklar sayesinde net telefon aramaları yapmanızı sağlar.

XİAOMİ REDMİ NOTE 8 FİYATI NEDİR?

Piyasa sürüldüğü günden beri kur değişimi ile birlikteXiaomi redmi note 8 fiyatında dalgalanmalar olmuştur. Dönemin en yüksek fiyatı 4.000 TL'yi bulan ve en düşük fiyat olarak ise 1999 TL'yi gören cihazın şu anki fiyatı dahili hafıza özelliğine göre 2300 TL ile 3399 TL değişim göstermektedir.