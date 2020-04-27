Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar) Belli Oldu
Xiaomi, Çin'de düzenlenen etkinlikte mi 10 Youth Edition akıllı telefon, Line Free Bluetooth kulaklık ve yeni işletim sistemi MIUI 12'yi tanıttı.
Xiaomi, Çin'de düzenlenen etkinlikte mi 10 Youth Edition akıllı telefon, Line Free Bluetooth kulaklık ve yeni işletim sistemi MIUI 12'yi tanıttı. Beklendiği üzere 27 Nisan'da tanıtılan MIUI 12'nin özellikleri resmileşti. Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesini de paylaştı.
Xiaomi MIUI 12 Özellikleri
Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni yazılım güncellemesi MIUI 12 sonunda yayınlandı. Xiaomi MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikleri sonunda öğrendik. Yeni ayarlar ve bildirim paneli, yeni sistem kullanıcı arayüzü, yeni ekran kilidi ve etkileyici duvar kağıdı, maske sistemi, yeni dinamik yazı tipi (Milan Pro), ultra pil tasarrufu, yeni Hava Durumu uygulaması ve daha birçok yenilikle gelen MIUI 12'yi test etmek isteyen kullanıcılar için kapalı beta başladı. Bazı sitelerde de ROM indirme linkleri sızdırıldı.
MIUI 12 is very competitive based on Android OS and even surpasses iOS in some respects. I have upgraded Mi10 Pro to MIUI 12 and this super wallpaper is very popular. pic.twitter.com/kCeKMVZfFt
— Ice universe (@UniverseIce) April 27, 2020
Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar
Xiaomi, MIUI 12 özelliklerini paylaşmakla kalmayıp, MIUI 12 güncellemesini alacak telefonların listesini de paylaştı. MIUI 12 güncellemesi ilk aşamada Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, Xiaomi 10 Youth Edition, Xiaomi 9 Pro 5G, Xiaomi Exclusive Transparent Version, Xiaomi 9, Redmi K30 Pro Zoom Version, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Exclusive Edition, Redmi K20 Pro ve Redmi K20 modellerine verilecek. Sonrasında Xiaomi MIX, CC9, 9SE, 8 ve Redmi Note 7 modelleri güncellemeyi alacak. MIUI 12 güncellemesi alacak cihazların tam listesi şöyle:
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti
Xiaomi mi 10
Xiaomi mi 10 Pro
Xiaomi mi 10 Youth Edition
Xiaomi mi 9 Pro 5G
Xiaomi mi 9 Explorer Edition
Xiaomi mi 9
Redmi K30 Pro Zoom Edition
Redmi K30 Pro
Redmi K30 5G
Redmi K30
Redmi K20 Pro Premium Edition
Redmi K20 Pro
Redmi K20
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti
Xiaomi mi Mix 3
Xiaomi mi Mix 2S
Xiaomi mi CC9 Pro
Xiaomi mi CC9
Xiaomi mi CC9 Meitu Edition
Xiaomi mi 9 SE
Xiaomi mi 8 Screen Fingerprint Edition
Xiaomi mi 8 Explorer Edition
Xiaomi mi 8
Redmi Note 8 Pro
Redmi Note 7 Pro
Redmi Note 7
MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti
Xiaomi mi CC9e
Xiaomi mi Note 3
Xiaomi mi Max 3
Xiaomi mi 8 Youth Edition
Xiaomi mi 8 SE
Xiaomi mi Mix 2
Xiaomi mi 6X
Redmi Note 8
Redmi 8
Redmi 8A
Redmi 7
Redmi 7A
Redmi 6 Pro
Redmi 6
Redmi 6A
Redmi Note 5
Redmi S2