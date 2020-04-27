Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar) Belli Oldu
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Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar) Belli Oldu

Xiaomi, Çin'de düzenlenen etkinlikte mi 10 Youth Edition akıllı telefon, Line Free Bluetooth kulaklık ve yeni işletim sistemi MIUI 12'yi tanıttı.

Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar (Telefonlar) Belli Oldu
27.04.2020 17:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:27

Xiaomi, Çin'de düzenlenen etkinlikte mi 10 Youth Edition akıllı telefon, Line Free Bluetooth kulaklık ve yeni işletim sistemi MIUI 12'yi tanıttı. Beklendiği üzere 27 Nisan'da tanıtılan MIUI 12'nin özellikleri resmileşti. Çinli şirket, MIUI 12 güncellemesi alacak cihazlar (telefonlar) listesini de paylaştı.

Xiaomi MIUI 12 Özellikleri

Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının sabırsızlıkla beklediği yeni yazılım güncellemesi MIUI 12 sonunda yayınlandı. Xiaomi MIUI 12 özellikleri, MIUI 12 ile gelen yenilikleri sonunda öğrendik. Yeni ayarlar ve bildirim paneli, yeni sistem kullanıcı arayüzü, yeni ekran kilidi ve etkileyici duvar kağıdı, maske sistemi, yeni dinamik yazı tipi (Milan Pro), ultra pil tasarrufu, yeni Hava Durumu uygulaması ve daha birçok yenilikle gelen MIUI 12'yi test etmek isteyen kullanıcılar için kapalı beta başladı. Bazı sitelerde de ROM indirme linkleri sızdırıldı.

MIUI 12 is very competitive based on Android OS and even surpasses iOS in some respects. I have upgraded Mi10 Pro to MIUI 12 and this super wallpaper is very popular. pic.twitter.com/kCeKMVZfFt

— Ice universe (@UniverseIce) April 27, 2020

Xiaomi MIUI 12 Güncellemesi Alacak Telefonlar

Xiaomi, MIUI 12 özelliklerini paylaşmakla kalmayıp, MIUI 12 güncellemesini alacak telefonların listesini de paylaştı. MIUI 12 güncellemesi ilk aşamada Xiaomi 10 Pro, Xiaomi 10, Xiaomi 10 Youth Edition, Xiaomi 9 Pro 5G, Xiaomi Exclusive Transparent Version, Xiaomi 9, Redmi K30 Pro Zoom Version, Redmi K30 Pro, Redmi K30 5G, Redmi K30, Redmi K20 Pro Exclusive Edition, Redmi K20 Pro ve Redmi K20 modellerine verilecek. Sonrasında Xiaomi MIX, CC9, 9SE, 8 ve Redmi Note 7 modelleri güncellemeyi alacak. MIUI 12 güncellemesi alacak cihazların tam listesi şöyle:

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İlk Parti

Xiaomi mi 10

Xiaomi mi 10 Pro

Xiaomi mi 10 Youth Edition

Xiaomi mi 9 Pro 5G

Xiaomi mi 9 Explorer Edition

Xiaomi mi 9

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 5G

Redmi K30

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi K20 Pro

Redmi K20

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - İkinci Parti

Xiaomi mi Mix 3

Xiaomi mi Mix 2S

Xiaomi mi CC9 Pro

Xiaomi mi CC9

Xiaomi mi CC9 Meitu Edition

Xiaomi mi 9 SE

Xiaomi mi 8 Screen Fingerprint Edition

Xiaomi mi 8 Explorer Edition

Xiaomi mi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

MIUI 12 Güncellemesi Alacak Cihazlar - Üçüncü Parti

Xiaomi mi CC9e

Xiaomi mi Note 3

Xiaomi mi Max 3

Xiaomi mi 8 Youth Edition

Xiaomi mi 8 SE

Xiaomi mi Mix 2

Xiaomi mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

Kaynak: Tamindir

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