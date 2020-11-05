Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K özellikleri neler? Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K destekliyor! 8K nedir?

Teknoloji devlerinden Xiaomi yepyeni ürününü tanıttı! Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K destekliyor! Peki, Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K nedir, özellikleri neler? Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K destekliyor! 8K nedir?

İlk olarak Çin'de tanıtılan Xiaomi Mi Box 4S Pro sayesinde 8K çözünürlük mümkün oluyor ve tüm teknoloji takipçilerinin dikkatini çekiyor. Peki, Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K nedir, özellikleri neler? Xiaomi Mi Box 4S Pro 8K fiyatı ne kadar?

XIAOMİ Mİ BOX 4S PRO 8K NEDİR?

Xiaomi Mi Box 4S Pro yeni set üstü televizyon kutusu ve sağlayıcısıdır.

XİAOMİ Mİ BOX 4S PRO 8K ÖZELLİKLERİ NELER?

8K çözünürlüklü set, HDMI 2.1 üzerinden aktarma yeteneğine sahip.

Xiaomi'nin uzun yıllardır set üst televizyon kutusu segmentinde faaliyet gösteren Mi Box serisi bu hafta en iyi yapısına kavuştu. Xiaomi Mi Box 4S Pro set üstü kutusu 8K çözünürlüklere uyum sağlıyor.

Mi Box 4S Pro tasarım anlamında Mi Box 4S ile oldukça benzer. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic S905X yonga setinin yine cihaza güç verdiği ifade ediliyor. 2GB RAM yanında depolama bu kez 16GB kapasitesine çıkmış.

Donanım tarafında yapılan optimizasyonlarla yeni kutu artık 8K çözünürlüğü destekliyor. HDMI 2.1 desteği ile akıcı bir şekilde görüntü aktarılabiliyor. Çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 4.3 ile kablosuz bağlantı kalitesi arttırılıyor.

PatchWall ara yüzü barındıran kutuda kullanıcıyı tanıyan MIUI For TV akıllı işletim sistemi yer alıyor. Bluetooth kumanda da yer alıyor.

4K çözünürlük henüz hayatımızda yeni yeni kendisine yer bulabilirken üreticiler çoktan 8K çözünürlüğe geçmeye başladı bile. Özellikle televizyon ve içerik sektörünün 8K çözünürlük için hızlı davrandığını görüyoruz. Set üstü kutular da buna ayak uyduruyor.

İçerisinde MIUI arayüzünü barındıran Mi Box 4S Pro'nun birde USB bağlantı noktası bulundurması bekleniyor. 5 Kasım'dan itibaren Çin'de ön sipariş ile satışa sunulacak ürünün fiyatı ise yaklaşık 60 dolar. 43 dolarlık fiyat etiketi ile gelen Mi Box 4S'e göre neredeyse yarı yarıya daha pahalı diyebiliriz. Xiaomi Mi Box 4S Pro'nun küresel pazarda da satışa çıkması bekleniyor. Çin'de MIUI arayüzü ile gelen ürün, küresel pazarda Android TV arayüzü ile sunulacak.

XİAOMİ Mİ BOX 4S PRO 8K FİYATI NE KADAR?

Xiaomi Mi Box 4S Pro modeli 59$ fiyat etiketi ile ön siparişe sunuldu.