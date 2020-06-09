Xiaomi mi Band 5 Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı Xiaomi oldukça yakın bir zamanda yeni nesil akıllık bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkacak.

Xiaomi oldukça yakın bir zamanda yeni nesil akıllık bileklik modeli mi Band 5 ile karşımıza çıkacak. Yeni modelin tanıtımına sayılı saatler kalmışken, merak edilen bazı detaylar ortaya çıktı. Şirket tarafından resmi sosyal medya hesapları aracılığıyla yayınlanan yeni bir afiş ile Xiaomi mi Band 5 özellikleri kullanıcılarla paylaşıldı. İşte merak edilen detaylar!

Xiaomi mi Band 5 Özellikleri Nasıl Olacak?

Weibo üzerinde paylaşılan yeni afişe göre Xiaomi mi Band 5 modelinin sahip olacağı bazı teknik özellikler şu şekilde:

Ekstra geniş dinamik OLED ekran

Manyetik şarj

NFC UnionPay ve QuickPass

Uzaktan fotoğraf çekme

11 adet profesyonel spor modu

Yeni kadın sağlığı özelliği

Diğer Özellikler Neler?

Şirketin daha öncesinde açıkladığı ya da sızdırılan bazı diğer özellikler ise şu şekilde:

Sızıntılara göre yeni modelde SpO2 Sensörü bulunacak. Bu sensör kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarıyor ve özellikle sporcular için önemli detayları sunabilir. Bununla birlikte optik nabız sensörü üzerinde de birtakım iyileştirmelerin olacağı ifade edilirken, kadınlar için adet döngüsü izleme özelliği eklenecek.

Bununla birlikte mi Band 5 ve mi Smart Band 5 olmak üzere iki versiyonun satışa sunulacağı ifade ediliyor. mi Smart Band 5, dahili olarak Amazon Alexa desteği ile sunulacak. Cihazda yerleşik hoparlör yer almadığı için yanıtların yazılı yanıtlar olacağını söyleyelim.

Xiaomi tarafından Weibo üzerinden paylaşılan bir gönderiye göre mi Band 5, 11 Haziran 2020 tarihinde kullanıcılarla buluşacak. Yani birkaç gün gibi kısa bir süre kaldığını söyleyebiliriz. Peki siz yeni modelden neler bekliyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.