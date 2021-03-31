Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri nedir? Xiaomi Mi 11 Pro fiyat ve incelemesi

Xiaomi Mi 11 Ultra ve Xiaomi Mi 11 Pro tanıtıldı; tanıtımın ardından Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri ve fiyatı oldukça ilgi odağı oldu. Xiaomi Mi 11 Pro henüz resmi olarak açıklanmadı ancak aşağıda belirtilen özellikler söylentilere dayanıyor. Peki, Xiaomi Mi 11 Pro özellikleri nedir? Xiaomi Mi 11 Pro fiyat ve incelemesi

Akıllı telefon, dörtlü HD + çözünürlüğün yanı sıra 120 Hz yenileme hızına sahip bir Süper AMOLED panele sahip olmalıdır. Xiaomi Mi 11 Pro'nun ön tarafında 20 MP olduğu söylenirken, arka tarafta 108 MP + 13 MP + 5 MP'den oluşan üçlü bir kamera olabilir.

Akıllı telefon ayrıca LPPDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama ile birlikte Snapdragon 888 kullanmalıdır. Cihaz ayrıca bir 2D yüz kilidi ve ekran altı parmak izi tarayıcıya sahip olabilir.

Cihazın 8GB/ 12GB RAM + 128GB/ 256GB depolama alanı ile paketlenmesi muhtemeldir. Cihaz, 4,600mAh pil kapasitesi ve 55W kablolu şarj ve 30W kablosuz şarj ile doldurulabilir. Dahası, çift hoparlör, bir x ekseni doğrusal motor, bir IR blaster ve NFC içerebilir.

Xiaomi Mi 11 Pro Özellikleri

Xiaomi Mi 11 Pro özellikler söylentilere dayanıyor.

İşlemci : Qualcomm Snapdragon 888.

RAM : 8 GB, 12 GB.

: 8 GB, 12 GB. Depolama : 128 GB, 256 GB.

: 128 GB, 256 GB. Ekran : 6.81 inç, 2K ekran.

: 6.81 inç, 2K ekran. Kamera : Üçlü Kamera: 100MP + 13MP + 5MP.

: Üçlü Kamera: 100MP + 13MP + 5MP. Batarya: 4,600 mAh.

Görüntü

Ekran tipi: Süper AMOLED

Boyut: 6,81 inç, 2K

Ekran Renkleri: 16M Renk

Piksel yoğunluğu: 500 ÜFE

Sensörler

Ekran altı parmak izi tarayıcısı

2D yüz tanıma kilidi

İşletim sistemi: MIUI 12, Android 11'in temeli

Arka kamera: 108Mp + 13 MP + 5 MP

Video: 4K @ 30fps , 1080p @ 30/ 60fps, gyro-EIS

Flaş: Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panorama

Ön kamera: 20 MP (geniş)

Wi-Fi 802.11 a/ b/ g/ n/ ac, çift bantlı, Wi-Fi Direct, sıcak nokta

USB: USB C Tipi 2.0

Kablosuz şarj etme: 55 W

Batarya: 4.600 mAh + 55W kablolu şarj + 50W kablosuz şarj.

Yerleştirme: Çıkarılamaz

Xiaomi Mi 11 Pro fiyatı