Xiaomi, Iron Man'in Avengers: Endgame'deki Zırhını Robot Olarak Satışa Sundu

Avengers: Endgame çıkmadan önce birçok kişi film için fazlasıyla heyecanlıydı. Dahası, birçok hayran Marvel ile ilgili ürünler alarak bir Marvel hayranı olduğunu kanıtlama çabası içerisine girdi. Film, gişede büyük bir başarı elde etmiş olsa da hedeflediği tüm zamanların en çok hasılat filmi olma ünvanına kavuşamadı.

Filme olan ilginin farkında olan Xiaomi, Iron Man'in Avengers: Endgame'deki Mk50 zırhını giyen Tony Stark'ın bir robotunu satışa çıkardı. UBTECH ile birlikte yapılan çalışmanın sonucunda ortaya çıktığı söylenen robot, Çin'de 1.965 yuan (~ 1.600 TL) fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Iron Man'in minyatür bir figürü olan robot, akıllı telefon uygulaması aracılığıyla Iron Man'in yaşamına göz atmanızı sağlıyor. Görevleri ve artırılmış gerçeklik deneyimlerini de içinde barındıran uygulamayla birlikte Iron Man olabiliyor, silahları test edebiliyor ve drone'larla savaşabiliyorsunuz.

Artırılmış gerçeklik kullanan robot, konuşma ve hareket etme yeteneklerine sahip. Dahası, kaskın içerisinde kendi yüzünüzü koyabileceğiniz LCD bir ekran bile bulunuyor.

7 motora sahip olan robot ileri ve geri hareket etme, kollarını hareket ettirme ve bel bölgesini çevirme gibi birçok özelliğe sahip. Ayrıca robotta birçok sensör ve LED de bulunuyor.