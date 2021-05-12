XFlow Esports CSGO kadrosu ile yollarını ayırdı!

XFlow Esports gelecek sezon ligde mücadele edecek mi?

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan XFlow Esports CSGO kadrosu ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesapları üzerinden taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon sosyal medya hesapları üzerinden bu paylaşımı yaparken organizasyonun genel menajeri Emir "heatneas" Yılmaz ayrılığın detaylarını kişisel Twitter hesabı üzerinden açıkladı. Emir Yılmaz'ın yaptığı açıklama ise "Kişilik olarak her biri birbirinden iyi insanlar. Şimdi "playoff a kalamadıkları için çıkarmışlardır" diyenler olacaksa öyle bir durum olmadı. Kendileri, bizlerin vizyonundan farklı düşüncelere sahiplerdi. Bizde onları daha çok sıkmak istemedik. Yolları açık olsun." oldu.

INTEL ESL Türkiye CS: GO Ligini 5. olarak bitiren ekip 14 maçta toplam 19 puan toplayabildi. Bu ayrılığa ek olarak merak edilen bir konu ise organizasyonun gelecek sezonda "INTEL ESL Türkiye"de mücadele edip etmeyeceği. Bu sorunun cevabını ligin başlamasına kısa bir zaman kala öğreneceğiz.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros