Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series X oyunları
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Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series X oyunları

Microsoft'un geliştirdiği Xbox Series X için çıkış tarihi belli oldu. Xbox Game Pass nedir?

Xbox Series X çıkış tarihi ne zaman? Xbox Series X fiyatı ne kadar? Xbox Series X oyunları
12.08.2020 09:39 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:43

Microsoft, tarafından geliştirilen Xbox Series X yeni nesil konsollar arasında yer alıyor. PS5 ile rekabeti piyasaya çıkmadan başlayan yeni nesil konsol için Microsoft yeni bir duyuru yaptı.

XBOX SERIES X ÇIKIŞ TARİHİ

Xbox Series X yeni nesil video oyun konsolu, Kasım ayında piyasaya sürülecek.

XBOX SERIES X FİYATI

Kasım ayında satışa sunulacak oyun konsolu için henüz bir fiyat belirlenmedi.

XBOX SERIES X OYUNLARI

Halo Infinite, yeni nesil oyun konsolu ile çıkış yapacaktı fakat Microsoft oyunun çıkış tarihini 2021 yılına erteledi.

Xbox, Xbox 360, Xbox One oyunları ile uyumlu olacak.

2020 yılının sonlarında ise sadece Xbox Series X'e özel olacak 50 oyun yeni nesil konsol için ulaşılabilir olacak. Bu oyunlar arasında The Medium, Scorn, Tetris Effect: Connected yer alıyor.

Assassin's Creed Valhalla

DiRT 5

Watch Dogs Legion

Destiny 2

Forza Horizon 4

Yakuza: Like a Dragon

Gears Tactics gibi oyunlar da optimize edilecek. Bu özellikler arasında ray tracing, 120 FPS, hızlı yükleme, Quick Resume gibi özellikler yer alacak.

XBOX GAME PASS NEDİR?

Microsoft tarafından 2017 yılında kullanıma sunulan Xbox Game Pass üyelik paketi pek çok oyunu deneyimleme fırsatı veriyor. Üyelik paketleri arasında iki farklı seçenek bulunuyor: Gold Live, Game Pass.

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