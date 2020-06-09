Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı ile PS5'i Terletebilir
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı ile PS5'i Terletebilir

Microsoft bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken bazı yeni sızıntılar Xbox Series X All-Digital Edition modelinin de oyunculara sunulacağını işaret ediyor.

Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı ile PS5'i Terletebilir
09.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 12:51

Microsoft bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken bazı yeni sızıntılar Xbox Series X All-Digital Edition modelinin de oyunculara sunulacağını işaret ediyor. Bu noktada daha uygun bir maliyete sahip olacak olan Xbox Series X All-Digital Edition fiyatı ile Sony PlayStation 5'e zor zamanlar yaşatabilir. İşte yeni sızıntılara dair merak edilen detaylar!

Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Windows 10 kodlarında yer alan bazı detaylar, Xbox-Anaconda ve Xbox-Lockhart olarak listelenen iki yeni modeli gözler önüne serdi. Bu noktada Xbox-Anaconda, Xbox Series X'in kod adı iken Xbox-Lockhart ise yeni konsolun disksiz versiyonuna ait olabilir. Nitekim daha önceki sızıntılar Project Lockhart ismi ile anılan disksiz bir versiyonun olacağını işaret ediyordu.

https://t.co/ctdvPmLVSm pic.twitter.com/h0nTPYxJwR

— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 1, 2020

Xbox One S All-Digital Edition modelinde de olduğu gibi All-Digital Edition modelleri, aynı modelin disk sürücüsüne sahip olmayan bir varyantıdır ve bu nedenle daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulur. Bu noktada diğer tüm özelliklerin aynı olduğunu vurgulayalım.

Sızıntılar doğrultusunda Series X'in ve PlayStation 5'in oldukça benzer fiyatlandırma noktalarında olacağı düşünüldüğünde, daha uygun fiyatlı bir seçeneğin rekabeti gerçekten kızıştırabileceğini söyleyebiliriz. Buna karşın her iki varyantın aynı anda tanıtılıp tanıtılmayacağı bir kenara, All-Digital Edition versiyonunun gerçekten satışa sunulup sunulmayacağını dahi bilmiyoruz.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz disk sürücüsüne sahip olmayan bir oyun konsolu alır mıydınız yoksa daha fazla para ödeyip disk sürücüsüne sahip versiyonunu mu tercih ederdiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Haber
Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 300'ü geçti, hastanelerde yer kalmadı
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Haber
Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak Haber
Suudi Arabistan bu sene hac ziyaretini 'sembolik' seviyede tutacak
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı Haber
Rıdvan Dilmen ve Aykut Kocaman'ın ziyaretinde, Aziz Yıldırım'ın tuşlu telefonu dikkatlerden kaçmadı
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi Haber
Sivas'ta kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık teklif etti
AK Parti Milletvekili Mücahit Arınç: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Babacan'a, partisini kurmadan önce başdanışmanlık...
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği kasabaya giriş ve çıkışlar durduruldu
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
Yunanistan, haddini aşmaya devam ediyor! Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye gülünç tehdit
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Davutoğlu'ndan dikkat çeken Ayasofya çıkışı: Pazarlık kartı değildir, olmamalıdır
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan 'Orduyu çağırın' yazısı istifa getirdi
Cumhuriyetçi Senatör'ün New York Times'ta yayımlanan "Orduyu çağırın" yazısı istifa getirdi
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Türkiye'de transfer dönemi 7 Temmuz'da başlayacak
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Havacılık devi British Airways, işten çıkarmalarla ilgili görüştüğü sendikayı tehdit etti
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Liverpool, 30 yıllık şampiyonluk hasretini Everton'ın stadında sonlandırabilir
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Türk firması atık malzemelerden ürettiklerini 60 ülkeye satıyor
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Ehliyetsiz sürücü ve yakınları ceza yazmak isteyen polise saldırdı
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Rus savaş uçakları İdlib'de ateşkesi ihlal etti, en az 3 sivil öldü
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Turuncu kategoride aranan terörist Sadık Akmaz, etkisiz hale getirildi
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını boşalttı
Dolandırıcılar, otomobil satın almak isteyen 3 kişinin sahte kimliğiyle e-devlet şifresi alıp, hesaplarını...
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 989 yeni vaka tespit...
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Van'da PKK'lı teröristler sivilleri hedef aldı: 2 şehit, 8 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu açıklaması: Benim hemşehrim, babalarımız baba dostu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Kalkınma ve Yatırım Bankası, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'ni yüzde 7,75 faizle yatırımcılara sundu
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Piknik alanından çıkan su, alev alev yanıyor
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Erdal Torunoğulları'ndan Gökhan ve Caner için açıklama geldi: Anlaşmak istiyoruz, gideceklerini zannetmiyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Haziran Galatasaray Türk Lirası
Şu an buradasınız: Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı ile PS5'i Terletebilir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 13:51:29. #1.15#
title