Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı ile PS5'i Terletebilir Microsoft bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken bazı yeni sızıntılar Xbox Series X All-Digital Edition modelinin de oyunculara sunulacağını işaret ediyor.

Microsoft bu sene içerisinde yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyorken bazı yeni sızıntılar Xbox Series X All-Digital Edition modelinin de oyunculara sunulacağını işaret ediyor. Bu noktada daha uygun bir maliyete sahip olacak olan Xbox Series X All-Digital Edition fiyatı ile Sony PlayStation 5'e zor zamanlar yaşatabilir. İşte yeni sızıntılara dair merak edilen detaylar!

Xbox Series X All-Digital Edition Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Windows 10 kodlarında yer alan bazı detaylar, Xbox-Anaconda ve Xbox-Lockhart olarak listelenen iki yeni modeli gözler önüne serdi. Bu noktada Xbox-Anaconda, Xbox Series X'in kod adı iken Xbox-Lockhart ise yeni konsolun disksiz versiyonuna ait olabilir. Nitekim daha önceki sızıntılar Project Lockhart ismi ile anılan disksiz bir versiyonun olacağını işaret ediyordu.

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— TitleOS (@XB1_HexDecimal) June 1, 2020

Xbox One S All-Digital Edition modelinde de olduğu gibi All-Digital Edition modelleri, aynı modelin disk sürücüsüne sahip olmayan bir varyantıdır ve bu nedenle daha uygun bir fiyat etiketi ile satışa sunulur. Bu noktada diğer tüm özelliklerin aynı olduğunu vurgulayalım.

Sızıntılar doğrultusunda Series X'in ve PlayStation 5'in oldukça benzer fiyatlandırma noktalarında olacağı düşünüldüğünde, daha uygun fiyatlı bir seçeneğin rekabeti gerçekten kızıştırabileceğini söyleyebiliriz. Buna karşın her iki varyantın aynı anda tanıtılıp tanıtılmayacağı bir kenara, All-Digital Edition versiyonunun gerçekten satışa sunulup sunulmayacağını dahi bilmiyoruz.

Peki siz bu sızıntı hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz disk sürücüsüne sahip olmayan bir oyun konsolu alır mıydınız yoksa daha fazla para ödeyip disk sürücüsüne sahip versiyonunu mu tercih ederdiniz? Görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.