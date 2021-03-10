Xbox Mart 2021 güncellemesi için detaylar paylaşıldı!
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Xbox Mart 2021 güncellemesi için detaylar paylaşıldı!

10.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:17
Xbox Mart 2021 güncellemesi için detaylar paylaşıldı!

2020 yılında çıkan yeni nesil konsollardan olan XBOX için güncellemeler geliyor. Xbox Series ve Xbox One konsolları için gelecek yeni sistem güncellemesi kısa bir süre içinde yayınlanacak. Microsoft güncellemeyle ilgili detayları paylaştı.

Geçtiğimiz yılın en çok satan konsolları arasında olan Xbox için yeni güncelleme Microsoft tarafından duyuruldu. Yeni Xbox kablosuz mikrofonlu kulaklığın çıkışıyla birlikte Xbox Aksesuarları uygulaması Xbox Series, Xbox One ve Windows 10 cihazlarında güncellenecek.

XBOX SES SİSTEMİ GÜNCELLEMESİ

Kullanıcılar bas güçlendirici, ekolayzer ve otomatik ses kapatma hassiyeti gibi ayarlarla ses deneyimini özelleştirebilecek.

Xbox Mart 2021 güncellemesi için detaylar paylaşıldı!

XBOX SİSTEM GÜNCELLEMESİ

Xbox Series geri uyumluluk sistemiyle desteklenen oyunlarda FPS Boost ve Auto HDR özelliklerini açıp kapatmak, oyunu yönet sekmesinde uyumluluk ayarlarından yapılabilecek. FPS Boost özelliğinin desteklediği oyunlar; New, Super Lucky's Tale, Far Cry 4, UFC 4, Sniper Elite 4 ve Watch Dogs 2.

Xbox Mart 2021 güncellemesi için detaylar paylaşıldı!

Xbox'a yeni gelecek abonelik ödeme sistemiyle kullanıcılar son ödeme, sonraki ödeme ve bitiş tarihlerini kolayca görebilecek. Ayrıca oyunlarım ve uygulamalarımda yönet ekranındaki yükleme performansı iyileşecek ve başarımlar mobildeki Xbox uygulamasına geri dönecek.

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