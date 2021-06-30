Xbox Live Gold Temmuz 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!
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Xbox Live Gold Temmuz 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!

Xbox Live Gold Temmuz 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Temmuz ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak verilecek dört oyun belli oldu. İşte detaylar!

Microsoft'un, Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine özel olarak vereceği oyunların listesi belli oldu.

Xbox Live Gold Temmuz 2021 ücretsiz oyunları açıklandı!

Temmuz ayında verilecek dört oyun Xbox One ve Xbox 360 konsolu için ücretsiz olarak sunulacak. Ayrıca, verilen tüm oyunları Xbox Series X ve Xbox Series S konsolları üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz.Xbox Live Gold Temmuz 2021 oyunlarının listesini aşağıda bulabilirsiniz.

XBOX LIVE GOLD TEMMUZ 2021 OYUNLARI

XBOX ONE

  • Planet Alpha (1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
  • Rock of Ages III: Make & Break (16 Temmuz - 15 Ağustos tarihleri arasında erişime açık)

XBOX 360

  • Conker: Live & Reloaded(1 Temmuz - 15 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
  • Midway Arcade Origins (16 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında erişime açık)
Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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