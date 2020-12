Xbox Live Gold ocak ayı ücretsiz oyunları belli oldu! Xbox Live Gold 12 aylık üyelik nasıl yapılır? Xbox Live Gold satın alma nasıl yapılır?

Her ay ücretsiz oyunlar veren ve oyun tutkunlarının üyelik yaptığı platformlardan biri olan Xbox Live Gold ocak ayı ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox Live Gold 12 aylık üyelik nasıl yapılır? Xbox Live Gold satın alma nasıl yapılır?

XBOX LIVE GOLD OCAK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Ocak ayının ilk ücretsiz oyun haberlerinden birisi olan Microsoft'un duyurusu yeni yapıldı. 2021 yılının ilk haftasında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass abonesi olanları toplamda 4 farklı oyun karşılıyor. Öncelikle Xbox One kullanıcıları, Little Nightmares ve Dead Rising oyunlarına erişebilecek.

1 Ocak'tan itibaren ücretsiz olacak korku oyunu Little Nightmares, bir zamanlar YouTube'da incelemelerini sıkça gördüğümüz bir oyun. Little Nightmares 1 Ocak ile 31 Ocak tarihleri arasında ücretsiz oluyor. Çocukların yer aldığı korku hikayelerinin korkunç noktalarından birisine değinen oyunun genel anlamda sevildiğini belirtelim.

XBOX ONE OCAK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

Xbox One oyuncularının ücretsiz alabileceği bir diğer oyun ise Dead Rising. Oyun zombi odaklı hikayesiyle bu kategoriye ilgi duyan korku tutkunlarına sesleniyor. Oyun 16 Ocak'tan 15 Şubat tarihine kadar ücretsiz bir şekilde sunuluyor. Bir foto muhabiri canlandırdığınız oyunda zombilerle savaşmak ve salgının arkasındaki sebebi öğrenmek için 72 saatte her şeyi çözmeniz gerekiyor.

XBOX 360 OCAK AYI ÜCRETSİZ OYUNLARI

The King of Fighters XIII ve Breakdown. Arcade tarzda bir savaş oyunu olan, The King of Fighters XIII 1-15 Ocak tarihleri arasında oyunseverlerin kullanımına ücretsiz bir şekilde açılıyor. Breakdown ise 16-31 Ocak tarihleri arasında oynanabilecek. Fantastik bir macera oyunu olan Breakdown, farklı ekipmanları tek bir oyunda birleştiriyor.

XBOX LIVE GOLD SATIN ALMA NASIL YAPILIR?

Xbox Game Pass üyeliği sonrası yükseltme yapılarak sahip olunan Xbox Live Gold üyeliği için buraya tıklayınız.