Xbox Live Gold Nisan ayı ücretsiz oyunları belli oldu!

Bu oyunları kaçırmayın!

Microsoft, Nisan ayında Xbox Live Gold üyelerine sunacağı ücretsiz Xbox One ve Xbox 360 oyunlarını duyurdu. Oyun severler, her ay olduğu gibi Nisan ayı içerisinde de ücretsiz verilecek oyunları oynayabilecek.

Üye sahipleri geriye uyumluluk modu sayesinde Xbox ve Xbox 360 oyunlarını da sorunsuz bir şekilde deneyimleyebilecek.

4 Oyun Tamamen Ücretsiz!

Oyun severler Nisan ayında Vikings: Wolves of Midgard, Truck Racing Championship, Dark Void ve Hard Corps oyunlarını ücretsiz bir şekilde oynayabilecek. İsterseniz, Nisan ayında üye sahiplerine ücretsiz verilecek oyunları ayrıntılı olarak birlikte inceliyelim.

Vikings: Wolves of Midgard

Vikings: Wolves of Midgard bir aksiyon rol yapma oyunudur. Oyuncuların kendi karakterlerini yarattıkları, oyuncuların karakter görünümlerini, cinsiyetlerini ve niteliklerini seçebilirler.

Oyunun ana hikayesinin yanı sıra tane yan görevleri ve açık dünya ortamı bulunmakta. Karlı vadileri, Viking şehirlerini, buz mağaralarını, antik mezarları ve diğer birçok yeri keşfedebilirsiniz.

Truck Racing Championship

ETRC'nin (Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası) kendine özgü tüm özelliklerini taşıyan oyun, yarış tutkunlarına yepyeni bir sürüş deneyimi sunuyor. 5 ton ağırlığında 1.000 beygirlik bir kamyonla 12 rakibe karşı yarışmak istiyorsanız bu oyun tam size göre!

Dark Void

2010 yılının ocak ayında çıkış yapan Dark Void, hikaye modu ve aksiyon açısından sizleri bir hayli doyurabilir! Oyunun hikayesi II.Dünya Savaşı'ndan önce geçiyor ve Bermuda Üçgeni'nde uçarken başka bir dünyaya ışınlanan "William Augustus Gray" adlı bir kargo pilotunun etrafında dönüyor.

Hard Corps

2011 yılında piyasaya sürülen Hard Cops, Rising ve Arcade olmak üzere iki ana oyun modu özelliği ile dikkat çekiyor.

Rising modunda oyuncular silahlar, zırhlar ve karakter yetenekleri için çeşitli yükseltmeler ve özelleştirmeler satın almak için kullanılan seviyeler boyunca puan toplayabiliyor. Arcade modu ise Rising moduna kıyasla daha zor bir mod.

Xbox Gold Live üyeliğiniz var ise Nisan ayı boyunca bu muhteşem oyunları sizler de ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros