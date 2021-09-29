Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı - Haberler
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Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Xbox Live Gold Ekim 2021 ücretsiz oyunları açıklandı

Ekim ayında Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu.

Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkacak.

Xbox Live'ın Ekim 2021'deki Games with Gold serisindeki en büyük iki isim Xbox 360 ve başlangıçta Sega Dreamcast'ten geliyor. Castlevania: Harmony of Despair ve Resident Evil Code: Veronice X, cadılar bayramı temalı ay için geriye dönük uyumlu teklifleri sundu.

Xbox One oyunları Aaero ve Hover'dır. 2017 yılında piyasaya sürülen Aaero, ritim ve aksiyon unsurlarına sahip bir demiryolu nişancı oyunudur. 2017'de lansmana çıkan Hover, fütüristik bir şehrin asi kahramanları olan "Gamers"'ın inanılmaz hileler ve kombolar yaparken baskıcı yasalara karşı savaştığı açık dünya parkur oyunudur.

  • Aaero (Ekim ayı boyunca mevcut)
  • Hover (16 Ekim – 15 Kasım)
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  • Castlevania: Harmony of Despair (1 Ekim – 15 Ekim)
  • Resident Evil: Code Veronica X (16 Ekim – 31 Ekim)

Xbox Live Gold aboneleri; Warhammer: Chaosbane'i 30 Eylül'e kadar, Mulaka'yı 15 Ekim'e kadar, Samurai Shodawn 2'yi ise 30 Eylül'e kadar indirebilirler.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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