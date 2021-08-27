Xbox Gold Live'ın Eylül 2021'de ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı

Microsoft, Games With Gold'un Eylül 2021 için Xbox One, Xbox Series X/S'deki tüm Xbox Live Gold abonelerinin gelecek ay alacağı ücretsiz oyunları açıkladı.

Önceki aylarda olduğu gibi dört adet oyun verilecek. İki tanesi Xbox One, diğer iki tanesi ise Xbox 360 oyunlarıdır. Ayrıca verilen tüm oyunları Xbox Series X/S üzerinden geriye uyumluluk sistemi ile oynayabilirsiniz.

Eylül ayı içinde verilecek dört oyun 100 dolar değerindedir ve Xbox Live Gold abonelerinin alacakları oyunları sizin için listeledik…

XBOX ONE

Warhammer: Chaosbane (1 Eylül – 30 Eylül)

Mulaka (16 Eylül – 15 Ekim)

XBOX 360

Zone of the Enders HD Collection (1 Eylül – 15 Eylül)

Samurai Shodown II (16 Eylül – 30 Eylül)

Xbox Live Gold aboneliğiniz yoksa buraya tıklayarak satın alma sitesine gidebilirsiniz.