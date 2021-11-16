Xbox Game Pass İlk Başta Oyun Kiralama Hizmeti Olarak Tasarlanmış

Microsoft'un Xbox Game Pass servisini Netflix tarzı bir abonelik sisteminden önce oyun kiralama hizmeti olarak planladığı ortaya çıktı.

Xbox'ın 20. yıldönümünü nedeniyle GQ'ya röportaj veren Microsoft'tan oyun ekosistemleri bölümü başkanı Sarah Bond, Xbox Game Pass hizmetinin ilk başta bir oyun kiralama servisi olarak planlandığını ve "Arches" kod adına sahip olduğunu açıkladı.

Bond, Xbox Game Pass'in daha sonra Netflix tarzı bir abonelik modeline dönüşmesinin oyunların satış rakamlarında yaşanan değişim nedeniyle gerçekleştiğini ifade etti:

"Önceden bir oyun gelirlerinin yaklaşık yüzde 75'ini çıkışının ilk iki ayında elde ediyordu. Bu, günümüzde iki yılın üzerinde gerçekleşiyor"

Aynı röportajda Xbox'ın Game Pass servisi fikrini oyun yayıncısı firmalara gösterdiğinde büyük bir karşı tepki aldığı da belirtiliyor.

Sarah Bond firmaların, "Hayatta olmaz, [Game Pass] oyunların değerini düşürecek" şeklinde tepki verdiğini, Xbox Game Pass ekibinin oyun dağıtımcılarını ikna etmek için eski oyunlarla denemeler yaptığını açıkladı.

Xbox Game Pass servisi ilk kez 2017'nin Haziran ayında kullanıma sunuldu ve şu anda Microsoft'un video oyun işinin merkezinde yer alıyor. Son açıklana resmi verilere göre ise 2021'nin Ocak ayı itibariyle Game Pass'e kayıtlı 18 milyon abone bulunuyor.

Servis dahilinde aylık abonelik karşılığında 100'den fazla oyuna PC, Xbox konsolları ve xCloud üzerinden erişim imkanı sunuluyor. Microsoft'un geliştirip yayınladığı birinci parti oyunlar ise çıkış gününden itibaren bu servis üzerinden ek ücret ödemeden oynanabiliyor.

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