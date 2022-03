Xbox Game Pass'e Mart ayında 7 adet yeni oyun daha eklendi! Guardians of the Galaxy ve daha fazlası

Microsoft, Xbox Game Pass'e her ay düzenli olarak yeni oyunlar getirerek Xbox Game Pass kütüphanesini genişletmeye devam ediyor.

Mart 2022 için yeni Xbox Game Pass oyunları, hizmete eklenen üç yeni oyun sayesinde zaten inanılmaz bir başlangıç yaptı. Mart 2022'de eklenen ilk xbox Game Pass oyunu, 1 Mart'ta kadroya katılan Far: Changing Tides'tı. Eleştirmenlerden güçlü yorumlar kazandı ve bu yüzden oynamak için yüksek kaliteli bir bağımsız oyun arayan herkes kesinlikle bir göz atmalıdır. 1 Mart'ta, büyük beğeni toplayan bir başka oyun olan Microsoft Flight Simulator'un Cloud sürümüne katıldı.

10 Mart itibariyle Xbox Game Pass'e Kentucky Route Zero, Lawn Mowing Simulator, Marvel's Guardians of the Galaxy ve Young Souls eklenecek.

Bunlar, Mart 2022'nin ilk yarısında Xbox Game Pass için piyasaya sürülen veya onaylanan tüm oyunlardır. Sadece bu oyunlar Bile Mart 2022'yi Xbox Game Pass aboneleri için özellikle heyecan verici bir zaman haline getirecekti, ancak ayın ikinci yarısında dört gözle beklenemeyecek daha da fazlası var. Microsoft, Mart 2020'nin ikinci yarısında Xbox Game Pass'e gelen her bir oyunu henüz detaylandırmadı, ancak önceki duyurular yolda en az dört günlük bir oyun olduğunu doğruladı.

XBOX GAME PASS MART 2022 OYUNLARI

Far: Changing Tides (Bulut/Konsol/PC) - 1 Mart

Microsoft Flight Simulator (Bulut) - 1 Mart

Lightning Returns: Final Fantasy 13 (Konsol/PC) - 3 Mart

Kentucky Route Zero (Bulut/Konsol/PC) - 10 Mart

Lawn Mowing Simulator (Xbox One) - 10 Mart

Marvel's Guardians of the Galaxy (Bulut/Konsol/PC) - 10 Mart

Young Souls (Bulut/Konsol/PC) - 10 Mart

Shredders - 17 Mart

A Memoir Blue - 24 Mart

Crusader Kings 3 - 29 Mart

Weird West - 31 Mart

17 Mart'ta Xbox Game Pass aboneleri, ilk gün snowboard oyunu Shredders'ın piyasaya sürülmesini dört gözle bekleyebilirler. Shredders'ın daha önce Şubat ayında Xbox Game Pass için piyasaya sürülmesi bekleniyordu, ancak çıkış tarihi Mart ayına ertelendi.