XANTARES, BIG'den ayrıldığını açıkladı!

Ülkemizin en önemli CS:GO oyuncularından XANTARES, 2019 yılında katıldığı Alman organizasyonu BIG CLAN'dan ayrıldığını açıkladı.

BIG CLAN resmi Twitter hesabı üzerinden İsmailCan "XANTARES" Dörtkardeş'in CS:GO takımından ayrıldığını duyurdu. XANTARES'i transfer listesine alan Alman organizasyonu BIG, oyuncunun gelen teklifleri değerlendirme sürecinde yardımcı olacak.

XANTARES'in takımdan ayrılmasıyla yerine daha önce BIG CLAN'da görev yapmış olan Nicklas "Gade" Gade geliyor.

XANTARES, BIG CLAN'dan ayrılığını TwitLonger aracılığıyla hayranları ile paylaştı. XANTARES ayrılık hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI OLMAYI BAŞARDIK"

"Kariyerime ve kendime yeni bir yol çizme kararı aldım. Bu yüzden gelecek dönemde BIG organizasyonunda bulunmayacağım. BIG'de oynadığım sürece geçirdiğim güzel zamanların yanı sıra takımlar sıramalasında 'Top 1' olma hayalimi gerçekleştirdik ve dünyanın en iyi takımı olmayı da başardık. Çok güzel dostlar kazandım ve onlarla çok iyi anılarım oldu. Bunları hep güzel duygularla hatırlayacağım. Beni her zaman olduğu gibi bu kararımda da destekleyecek olan sizlere ve her şey için BIG' teşekkür ederim."

"YALNIZLIK ÇEKECEĞİMİ VE DİL BARİYERİ NEDENİYLE KOLAYCA ADAPTE OLAMAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

"BIG'e transfer olduğum ilk zamanlar tamamen yabancı bir ülkeye ve çevreye gidiyor olmanın tedirginliği vardı içimde. Tek başıma hiç bilmediğim, herkesin Almanca konuştuğu yerde yalnızlık çekeceğimi, dil bariyeri nedeniyle de kolayca kaynaşamayacağımı düşünüyordum. Ancak oyuncular ve özellikle Nuran Abla ve Yılmaz Abinin samimiyeti beni rahatlattı. Alışma sürecimde gösterdikleri ilgi ve alaka takıma ve Almanya'ya çok hızlı adapte olmamı sağladı. Onların gösterdiği bu emekler sayesinde mental açıdan sorunları yaşamadım. Bu da zaten beraberinde başarıları da getirdi. Birçok takımda bu denli ilgiyi göremezsiniz. BIG'de geçirdiğim süre boyunca Nuran Abla ve Yılmaz Abi bana çok büyük destek oldular, haklarını ödeyemem. Ancak şimdi yeni bir yola girme zamanı. Elbet bir gün farklı takımda yer alacaktım zaten. Ama bu demek değil ki onları ve emeklerini unutacağım. Her zaman her konuda beni yalnız bırakmayarak destek olan, ilgi gösteren, BIG taraflarına, takımda görev almış ve alan herkese, en önemlisi de benim için yerleri ayrı olan Nuran Abla ve Yılmaz Abiye çok minnettarım ve teşekkürlerimi sunuyorum."