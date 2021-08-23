WWE 2K22'nin çıkış tarihi belli oldu!

Oyunseverlerin heyecanla beklediği WWE 2K22 için nihayet beklenen haberler gelmeye başladı. 2K, iki yıllık bir aranın ardından WWE 2K22'nin çıkış tarihini açıkladı.

WWE 2K21'in iptalinin ardından WWE oyuncuları 2K22'nin çıkış tarihini merakla bekliyorlardı. WWE 2K, resmi YouTube hesabından paylaştığı otuz saniyelik tanıtım videosunda oyun içi grafik iyileştirmesi ve oynanışta değişiklikler sunuyor.

SummerSlam 2021 sırasında ortaya çıkan yeni WWE 2K22 görüntüleri, Roman Reigns, Finn Balor, Bobby Lashley ve Draw McIntyre gibi birçok farklı güreşçiyi gösteriyor. Twitter'dan @WWEgames'in paylaştığı bir tweet'te oyunun, yeni kontroller, çarpıcı grafikler ve yeniden tasarlanmış bir oyun motoruyla çıkacağını belirtiyor.

WWE 2K22 Mart 2022'de, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformları için çıkış yapacak. 2K ayrıca, Ocak ayında WWE 2K22'nin özelliklerini, modlarını ve kapak yıldızını tanıtacak.

WWE 2K22 TANITIM FRAGMANI