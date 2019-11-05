WTM Uluslararası Turizm Fuarı başladı

05.11.2019 22:00 | Son Güncelleme: 05.11.2019 22:11

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Thomas Cook ile ilgili endişeler vardı. Biz buradan doğan 850 bin koltuğun yerine 1,3 milyon yeni koltuğu devreye sokarak bu açığı kapattığımızı söylemiştik. Bunun olumlu sonuçlarını bu fuarda görüyoruz." dedi



İngiltere'nin en önemli turizm buluşmalarından 40. World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı, dünyanın farklı noktalarından 51 bin seyahat profesyonelini Londra'da bir araya getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un fuarın ikinci gününde ziyaret ettiği Kültür ve Turizm Bakanlığının 636 metrekarelik dev standı WTM Londra'nın en büyüklerinden biri oldu. Thomas Cook ile ilgili endişelerin olduğunu, ancak buradan doğan 850 bin koltuğun yerine 1,3 milyon yeni koltuğu devreye sokarak bu açığı kapattıklarını belirten Bakan Ersoy, Türkiye ulusal standında yaptığı açıklamada, WTM Londra Fuarı'nda bunun olumlu sonuçlarını gördüklerini ve geçen yıla göre de satışlarda ciddi artışlar olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 18 milyon dolar olan tanıtım bütçesini 2019'da 72 milyona çıkardıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, 2020 itibariyle de bu rakamı 180 milyon dolara ulaştıracaklarını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptıkları yoğun tanıtım ile İngiltere pazarında büyük artışlar yaşandığını kaydetti.



Yeni fuar konsepti ilk kez uygulandı



84 ülkenin katılımıyla her yıl düzenlenen büyük buluşmada, Bakanlık 2020 yılı yeni fuar konseptini de ilk kez uyguladı. Geleneksel Türk misafirperverliğinin öne çıkarıldığı Türkiye ulusal standının merkezine tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen 'Göbeklitepe' alındı.



Yeni tanıtım filmleri de fuarda



Kültür ve Turizm Bakanlığı, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turizm buluşmasında Türkiye'nin turizmdeki en güçlü yönlerini öne çıkarttı. Türkiye'nin doğasının vurgulandığı ve su duvarları ile deniz çağrışımının yapıldığı ulusal stantta ziyaretçiler, Bakanlığın 2019 ve 2020 yılları için hazırladığı tanıtım filmlerini de izleme imkanı buldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı uluslararası televizyon, yazılı basın ve dijital mecralarda başlattığı tanıtım kampanyasını ilk defa büyük bir fuarda turizm profesyonelleriyle paylaşmış oldu.



3 binden fazla basın mensubu takip edecek



Büyük ve güçlü bir ticaret hacmi sunan World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı'nda önemli görüşmeler de gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ulusal ve uluslararası televizyon kanallarıyla röportajlar yaptığı fuarda, dünya turizminin önde gelen tur operatörlerinden bazılarının yöneticileriyle de bir araya geldi.



Sadece kayıtlı üyeler ile davetlilerin ziyaret edebildiği fuar, dünyanın farklı ülkelerinden 3 binden fazla basın mensubunu da ağırlıyor. Seyahat profesyonelleri, temel endüstri alıcıları, gazeteciler, dijital etkileyiciler, öğrenciler ile katılımcı ülkelerin turizm bakanlarının ağ kurmak üzere bir araya geldiği organizasyonda katılımcılar, dünyayı keşfetme, endüstriden ve liderlerden ilham alabilme, yeni trendler, sorunlar ve yenilikleri görüşebilme imkanı buluyor.



40. World Travel Market (WTM) Uluslararası Turizm Fuarı 6 Kasım'da sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA