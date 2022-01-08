WRC 7 sistem gereksinimleri

Ralli oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden biri olan WRC 7'nin sistem gereksinimleri neler? WRC 7 kaç GB? İşte detaylar...

WRC'nin 13 rallisinde ve uygun biçimde yeniden hazırlanan ortamlarında yarış. Şampiyonalardaki en iyi sürücüleri yeni arabalarında direksiyona geçirip bünyende topla. Kendi kendine ya da çevrim içi olarak Epic Stages'ta yarış, haftalık zorlu görevlere meydan oku ve WRC'yi bir profesyonel gibi yaşa!

WRC 7 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows® 7

İşlemci: Intel i3 4th generation @ 3.0GHz/ AMD A8 or better

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GT 730/ AMD HD 5600 or better

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

WRC 7 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel i3 6th generation @ 3.0GHz/ AMD fx series @ 3.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD R9 290

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

WRC 7 Kaç GB?

WRC 7'yi oynayabilmeniz için 19 GB boş kullanılabilir alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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