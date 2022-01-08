WRC 7 sistem gereksinimleri - Haberler
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WRC 7 sistem gereksinimleri

WRC 7 sistem gereksinimleri
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar

KT Racing'in geliştirdiği ralli oyunu WRC 7 sistem gereksinimleri neler? WRC 7 kaç GB? Detaylar haberimizde…

Ralli oyunları dendiği zaman akla gelen oyun serilerinden biri olan WRC 7'nin sistem gereksinimleri neler? WRC 7 kaç GB? İşte detaylar...

WRC'nin 13 rallisinde ve uygun biçimde yeniden hazırlanan ortamlarında yarış. Şampiyonalardaki en iyi sürücüleri yeni arabalarında direksiyona geçirip bünyende topla. Kendi kendine ya da çevrim içi olarak Epic Stages'ta yarış, haftalık zorlu görevlere meydan oku ve WRC'yi bir profesyonel gibi yaşa!

  • İşletim Sistemi: Windows® 7
  • İşlemci: Intel i3 4th generation @ 3.0GHz/ AMD A8 or better
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GT 730/ AMD HD 5600 or better
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel i3 6th generation @ 3.0GHz/ AMD fx series @ 3.0 GHz
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Nvidia GTX 780/ AMD R9 290
  • DirectX: Sürüm 11
  • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
  • Depolama: 19 GB kullanılabilir alan

WRC 7'yi oynayabilmeniz için 19 GB boş kullanılabilir alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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