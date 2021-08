World of Warcraft oyuncusu 10 yıldan fazla oynadıktan sonra tüm karakterlerini sildi!

Twitch'te yayın yapan imQuazii adlı yayıncı, World of Warcraft'ın geldiği son hali beğenmediğini dile getirdi. Oyunun, artılarını ve eksilerini listeleyen yayıncı, 10 yıl oynadığı WOW'da tüm karakterlerini silip oyundan çıktı.

World of Warcraft, uzun süredir MMO oyun türünde bir juggernaut (durdurulamaz) olmuştur, bu da hayal kırıklıklarını ve şikayetleri toplamak için yılların olduğu anlamına gelir. Bazı oyuncular oyunu uzun bir süredir eleştiriyor, ancak 10 yıllık özel bir zaman diliminin ardından Twitch yayıncısı artık pes etti ve bütün emeklerini yok ederek oyuna veda etti.

İZLEYİCİLER, YAYINCININ YAPTIĞINA ANLAM VEREMEDİ!

Twitch panteri imQuazii, on yıldır World of Warcraft oynuyordu. Son yayınında imQuazii, "Son WoW Yayını?" başlıklı düzenlediği yayın sırasında tüm karakterlerini silip oyundan çıktı. Yayını izleyen izleyiciler imQuazii'nin yaptığı şeye anlam veremedi. Ancak, World of Warcraft'ı bırakan tek yayıncı imQuazii değil daha önce de Asmongold adlı Twitch yayıncısı Final Fantasy 14 için oyunu bırakmıştı.

Yayıncı, World of Warcraft'a yıllar boyunca kendisine verdiği tüm güzel anılar için teşekkür etti ve ardından oyunu bırakma nedenlerini listeledi. Liste, Battle For Azerothgenişlemesinin onu hayal kırıklığına uğratmasını, Shadowlands genişlemesinde yapılan diğer değişikliklerin oyun oynamayı engellemesini ve topluluklar tarafından yapılan geri bildirimlerin geliştiriciler tarafından umursanmadığını içeriyor.

