World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı!
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World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı!

World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Beklenen güncelleme nihayet geldi.

2004'te piyasaya çıkan bir devasa çok çevrimiçi rol yapma oyunu () World of Warcraft'ın, 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı.

Güncellemenin öne çıkan detayları arasında ise, Conduit Energy kaldırılması ve Conduit'ler herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest bir şekilde artık değiştirilebilir olacak. Karakter Özelleştirmeleri, yetenek geliştirmeleri ve Legion TimeWalking ile WoW 9.1.5 içerik güncellemesi detayları sizlerle.

9.1.5 güncellemesi ana oyunda 5 Ekim'de yayınlanacak. PTR sunucularında ise, Blizzard'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 29 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yayınlanacağı belirtiliyor.

World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi

YENİ KARAKTER ÖZELLEŞTİRMELERİ

Nightborne ve Lightforged Draenei için çeşitli yeni karakter özelleştirmelerinin yanı sıra void elfler için kulak boyutu seçeneklerinde ek güncellemeler, druidler için yeni seyahat formları ve Night Fae için yeni Soulshape'ler tanıtılıyor.

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