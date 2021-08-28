World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı!

Beklenen güncelleme nihayet geldi.

2004'te piyasaya çıkan bir devasa çok çevrimiçi rol yapma oyunu () World of Warcraft'ın, 9.1.5 İçerik Güncellemesi yayınlandı.

Güncellemenin öne çıkan detayları arasında ise, Conduit Energy kaldırılması ve Conduit'ler herhangi bir kısıtlama olmaksızın serbest bir şekilde artık değiştirilebilir olacak. Karakter Özelleştirmeleri, yetenek geliştirmeleri ve Legion TimeWalking ile WoW 9.1.5 içerik güncellemesi detayları sizlerle.

9.1.5 güncellemesi ana oyunda 5 Ekim'de yayınlanacak. PTR sunucularında ise, Blizzard'ın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşımda 29 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında yayınlanacağı belirtiliyor.

World of Warcraft 9.1.5 İçerik Güncellemesi

YENİ KARAKTER ÖZELLEŞTİRMELERİ

Nightborne ve Lightforged Draenei için çeşitli yeni karakter özelleştirmelerinin yanı sıra void elfler için kulak boyutu seçeneklerinde ek güncellemeler, druidler için yeni seyahat formları ve Night Fae için yeni Soulshape'ler tanıtılıyor.

Legion TimeWalking

Legion Timewalking ile Legion Dungeons'a geri dönün ve Legion Mythic+ zindanlarına erişim de dahil olmak üzere içindeki zorlukların üstesinden gelin. Bu etkinlik, oyun içinde ilk kez çalıştırıldığında iki hafta boyunca devam edecek ve daha sonra sonraki bonus etkinlikler için bir haftalık normal bir programa devam edeceği belirtiliyor.

Maw Giriş Atlanabilir

Maw'daki tanıtımı bir karakterde tamamlayan oyuncular, başkentlerde Highlord Darion Mograine ile konuşarak hesaplarındaki alternatif karakterlerde bunu atlayabilecekler.

Ada Seferleri: Tek Başına veya Bir Partiyle Kuyruk

Island Expeditions'a katılmak isteyen oyuncular artık Normal, Heroic veya Mythic zorluklara girmek için tek başlarına veya bir grupla sıraya girebilirler. Yağmalanmayı bekleyen bir sürü ödül var.

Yetenek Geliştirmeleri

9.1.5'te, Conduits, Runecarving ve Covenant sınıf yetenek ayarlaması dahil olmak üzere çeşitli sınıf yeteneklerine ve sınıf yeteneklerine yönelik ek güncellemeler üzerinde çalışıyoruz.

Müttefik Yarış Kilidini Açar

Kilitlerini açmak için zindan gereksinimi olan Kul'Tiran insanları, Mechagnomelar ve Dark Iron Dwarves gibi müttefik ırkların artık bu ırklara erişmek için ilgili görevi tamamlamaları gerekmeyecek. Oyuncular bunun yerine atlayabilecekler.

MAW'DAKİ Ek Seyahat Noktaları

Oyuncular, erişim kilidini açarak Ve'nari's Refuge'den Perdition Hold'a ve Maw içindeki Desmotaeron'a kadar ek hızlı seyahat seçeneklerinden yararlanabilecekler.

Uzaktan Animasyon Dönüşleri

Arşivci Roh-Suir'den görevleri tamamlamak, Korthia'da Anima'nın doğrudan depolanabileceği bir Anima Yönlendiricisine erişim sağlayacaktır.

Transmogrifikasyon Bağlama

Soyunma Odasından kolayca bir bağlantı paylaşarak sohbet etmek veya çevrimiçi olmak için transmog kıyafetinizin tamamını gösterin. Oyuncular, görünümü zaten toplamışlarsa veya görünümün onu görüntüleyen karakter tarafından erişilebilir olup olmadığı, nasıl toplanabileceklerini görmek için bu öğelerin üzerine fareyi getirebilecekler.

Alternatif Seviye İyileştirmeleri

Shadowlands aracılığıyla alternatif karakterleri seviyelendirmek için daha akıcı bir deneyimi desteklemek için ek bir Heirloom yükseltmeleri sıralaması ve Threads of Fate'te Torghast'ın bir seçenek olarak eklenmesi gibi iyileştirmeler ve bonus hedefleri tamamlamak için Renown kazanımları gibi çeşitli iyileştirmeler sunulacak.

PVP Dişli Gücü Ayarlarmaları

Daha düşük öğe düzeyindeki PvP teçhizatı, PvP durumlarında artık eskisinden daha yüksek bir öğe düzeyine ölçeklenecek. Bu, yeni karakterlerin Savaş Alanlarında ve Arenalarda daha kolay rekabet edebileceklerini hissetmeleri için güç seviyesi farkını azaltmalıdır. Bu değişiklik, yüksek öğe düzeyindeki PvP donanımını etkilemeyecek.

Rün Oyma Tarifleri

Runecarving tarifleri için düşme oranları, herhangi bir zindan zorluğunda %100 düşme oranına yükseltilecektir.

Azeroth Legacy Loot Kuralları İçin Savaş

Tüm Battle for Azeroth baskınlarında ve zindanlarında 60. seviyedeki oyuncular için eski ganimet kuralları etkinleştirilecek ve karşılaşmaların, 5 oyunculu bir zindan partisi veya 20 oyunculu bir baskın için rastgele düşeceği için öğe sayısının düşmesine neden olacak.

Kaynak: Playerbros