World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu
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World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

Çin'in Qingdao şehrinde gerçekleşen World Judo Masters turnuvasının son gününde Türkiye de bronz madalya kazandı.

14.12.2019 22:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 22:32
World Judo Masters: Fransa ve Hollanda turnuvaya damgasını vurdu

Yılın son judo turnuvası World Judo Masters'ın son gününde Fransız judoka Fanny Posvite güne damgasını vuran kadın judoka oldu. -78 kilo kategorisinde yarışan Posvite diğer bir Fransız rakibi eski dünya şampiyonu Audrey Tcheumeo'yu alt ederek ilk Masters altın madalyasını kazandı.


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"Maçı kazandığım için çok iyi hissediyorum. Bugün hiç korkmadan mücadele ettim. Sanırım bu sayede başarılı oldum."


Fanny Estelle Posvite, Fransız judoka

-78 kilo kategorisi


Erkekler ağırsiklet kategorisinde Dünya ve Olimpiyat Şampiyonaları'nda madalya kazanan Hisayoshi Harasawa altın madalyaya uzandı. Rakibi Lukas Krpalek'in sakatlanması sebebiyle final maçı gerçekleşmedi. Böylelikle Japon judoka podyumda birinci sırada yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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