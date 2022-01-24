Wordle oyunu nedir, nasıl oynanır? Türkçe desteği var mı? Wordle: Herkes için günde beş harf, altı deneme ve bir kelime

2022 yılının ilk viral oyunu haline gelen Wordle oyunu oldukça fazla beğeni topluyor. Bir kelime bulmaca oyunu olan Wordle hakkında Wordle oyunu nedir, nasıl oynanır? sorularının yanıtı merak ediliyor. Josh Wardle tarafından tasarlanan Wordle oyununda kelimeleri bulmak oldukça zor! Wordle nasıl indirilir, nereden indirilir?

Wordle oyunu nedir, nasıl oynanır? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Oyuncuların her gün altı denemede veya daha kısa sürede beş harfli yeni bir kelime tahmin etmesini gerektiren ve herkesin aynı kelimeyi almasını gerektiren web tabanlı bir kelime bulmaca oyunu olan Wordle, oldukça dikkat çekti. Wordle nasıl indirilir, nereden indirilir?

WORDLE OYUNU NEDİR?

5 sütunlu, 6 satırlı olarak başlayan Wordle oyununda amacımız, her gün değişen 5 harfli kelimeyi bulmak. Beş harfli bir kelimeyi yazdıktan sonra bazı gri kutucuklar sarıya dönecek. Bu harfler, tahmin edilmesi gereken 5 harfli kelimenin içinde olduğunu söylüyor ancak yerleri veya konumu belli değildir.

Brooklyn'de bir yazılım mühendisi olan Josh Wardle, ortağının kelime oyunlarını sevdiğini biliyordu, bu yüzden sadece ikisi için bir tahmin oyunu geliştirdi. Soyadı üzerine bir oyun olarak Wordle adını verdi.

Wordle oyununda saatlerinizi harcamanız istenmiyor. Tam tersine tek bir kelimeyi bulmanız gerekir ve vaktinizi oyuna harcamamanız gerektiğine dikkat çekiyor. Oyun Türkçe dilini de desteklemektedir.

WORDLE OYUNU NASIL OYNANIR?

Wordle, https://www.powerlanguage.co.uk/wordle/ adresinde akıllı telefon, masaüstü bilgisayar veya tablet gibi bir web tarayıcısı olan herhangi bir cihazdan ücretsiz olarak çevrimiçi olarak oynanabilir.

Örneğin Barış kelimesiyle başladığınızda, B ve A harfleri sarı oluyorsa içinde bu harflerin geçtiği 5 harfli bir kelime tahmin etmelisiniz.

Türkçe sayfası için Worlde TR yazarak ulaşabilirsiniz.

Wordle kuralları

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