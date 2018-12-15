Wirtanen" Adlı Kuyruklu Yıldız Dünya'nın 11 Milyon Km Uzağından Geçecek

"Wirtanen" adlı bir kuyruklu yıldız 16 Aralık günü Dünya'nın sadece 11 milyon km.(Dünya ile ay arasındaki mesafenin yaklaşık 30 katı) uzağından geçecek.

Parlaklığının 4 kadir dolayında olması beklenen kuyruklu yıldızı Türkiye ve Dünya'daki amatör gök bilimciler çoktan izlemeye başladı. Samsunlu amatör astronomlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak-Uzay Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ahmet ve Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesinden Dahiliye Uzmanı Dr. Metin Eser, "Wirtanen" isimli kuyruklu yıldızı teleskopla görüntülemeyi başardı.

Uzayla ilgili çalışmalar yapan Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ahmet ve Dr. Metin Eser, yaptıkları açıklamada şu bilgileri verdi: "Wirtanen adlı bir kuyruklu yıldız 16 Aralık günü Dünya'nın sadece 11 milyon km.(Dünya ile ay arasındaki mesafenin yaklaşık 30 katı) uzağından geçecek. Kuyruklu yıldızların yörüngeleri kesin olarak bilinmesine karşılık parlaklıkları yaklaşık olarak tahmin edilebiliyor. 4 kadir değerindeki parlaklık, cismin herhangi bir gözlem aracı olmadan da görülebileceği anlamına geliyor. Ama tabii yeterince karanlık, ışık kirliliğinden uzak bir yerde çok daha iyi gözlem yapılabilir. Kuyruklu yıldızlar, adından dolayı yıldızlarla karıştırılır. Ancak yıldızla ilgileri yoktur. Daha çok kirli kartopu gibidirler. Büyükçe bir kaya parçasının üzerindeki donmuş gaz ve su, cisim Güneş'e yaklaşırken buharlaşmaya başlar. Bu da hareketinin tersi yönünde bir kuyruk oluşturur. Bu kuyruk birkaç milyon kilometreye kadar ulaşabilir. Kuyruklu yıldızlar, Güneş Sistemi'nin oluşumu sırasında gezegenlerde yoğunlaşamamış kozmik toz karışımından oluşurlar. Güneş yakınından yüzlerce geçiş sonunda (yaklaşık 500 geçiş sonunda), buz ve gazlarının tamamına yakınını yitirerek asteroitlere benzer bir görünüm kazanırlar. Muhtemelen Dünya'ya yakın asteroitlerin bazıları ölü kuyruklu yıldızlardır. 46P/Wirtanen, 5,4 yıllık bir yörünge periyodu ile kısa süreli küçük bir kuyruklu yıldızdır. Çapı 1200 metredir. 17 Ocak 1948 tarihinde Amerikalı gök bilimci Carl Alvar Wirtanen tarafından keşfedilmiştir."

Amatör astronomlar Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ahmet ve Dr. Metin Eser, "Wirtanen" isimli kuyruklu yıldızın 13 Aralık 2018 tarihinde 102 mm.lik bir teleskopla fotoğrafını çekmeyi başardı. - SAMSUN