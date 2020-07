Windows'a Yeni Apple Yazılımı Geliyor Mac'te artık kullanılmayan ancak Microsoft'un işletim sisteminde Apple Music istemcisi olarak çalışan popüler iTunes programı dahil olmak üzere Windows'ta Apple yazılımı yıllardır kullanılıyor.

Mac'te artık kullanılmayan ancak Microsoft'un işletim sisteminde Apple Music istemcisi olarak çalışan popüler iTunes programı dahil olmak üzere Windows'ta Apple yazılımı yıllardır kullanılıyor. Söylentilere göre, bu yıl Windows 10'a yeni bir Apple yazılımı geliyor.

Müzik veya TV Uygulaması Olabilir

İtalyan web sitesi Aggiornamenti Lumia'nın raporuna göre Apple, yeni Windows uygulamasını Microsoft Store'da yayınlamaya hazırlanıyor. Rapor, hangi uygulamanın geleceğini söylemiyor ancak Apple'ın akış hizmetlerinden (Apple Music ve Apple TV+) biri özel Windows uygulaması olarak yayınlanabilir. Geçtiğimiz yıl Apple, Windows için yeni nesil medya uygulamaları geliştirecek mühendisleri işe almıştı. Şirket, işin temel olarak modern Windows uygulama platformu olan Evrensel Windows Platformu (UWP) deneyimi gerektirdiğini açıkça belirtmişti.

A new @Apple app coming soon to the Microsoft Store? ??

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) July 11, 2020

Evrensel Windows Platformu Uygulaması Olacak

iTunes, 2018'den beri Microsoft Store'da mevcut ancak hala Evrensel Windows Platformu uygulaması olarak değil, klasik masaüstü yazılımı olarak çalışıyor. Mac artık Apple Music için bağımsız bir uygulamaya sahip olduğundan aynı deneyim yakında Windows kullanıcıları için de sunulabilir. Mac için iTunes'un sonu iki yeni uygulamayı getirdi: TV ve Podcast'ler. Apple TV uygulaması, şu anda özellikle Akıllı TV'lerde ve diğer set üstü kutularda mevcut, bu nedenle Windows için yeni Apple uygulaması olabilir.

Evrensel Windows Platformu (UWP) uygulamaları hem Windows PC hem de birçok insan tarafından multimedya merkezi olarak kullanılan ve Apple TV+'ın geliştirilmesinde çok önemli rol oynayan Xbox One'da çalışabiliyor.

Kaynak: Tamindir