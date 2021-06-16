Windows 11 çıktı mı, özellikleri neler? Windows 11 kaç tl olacak, nasıl yüklenir? Win 11 sistem gereksinimleri nedir?

Windows 10'dan sonra merakla beklenen yeni işletim sistemi Windows 11'den ilk görüntüler sızdırıldı. Tasarımsal açıdan daha göze hitap eden yeni Windows 11 hakkında bazı bilgiler merak edildi. Peki, Windows 11 çıktı mı, kaç tl'den satılacak? Windows 11 sistem gereksinimleri neler? Windows 11 hangi özelliklere sahip olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Dün gece saatlerinde Windows 11'in bazı ekran görüntüleri internete sızdırıldı. Gerçekten güzel bir tasarıma sahip olacağı beklenen yeni işletim sistemi hakkında birçok konu merak edildi. Peki, Windows 11 resmi olarak çıktı mı? Windows 11 kaç tl olacak? Windows 11 indirme dosyası var mı? Windows 11 nasıl yüklenir?

WİNDOWS 11 ÇIKTI MI?

Windows 11 resmi olarak henüz çıkmadı. Fakat bazı ekran görüntüleri dün akşam saatlerinde internete sızdırıldı. Bunun ardından vatandaşlar Windows 11 çıktı mı, özellikleri nasıl olacak, nasıl yükleyebilirim? konularının cevaplarını merak etmişti.

Windows 10'dan sonra yeni çıkması beklenen işletim sistemi Windows 11'den bazı görüntüler dün akşam saatlerinde sızdırılmıştı. Özellikle dün gece saatlerinde Türkiye'nin teknoloji portalı Technopat, Windows 11 hakkında canlı yayın yapmıştı. Dilerseniz Youtube üzerinden canlı yayını izleyerek yeni işletim sistemi Windows 11'in görüntülerini ve tasarımını görebilirsiniz.

Henüz dediğimiz gibi resmi olarak Windows 11 çıkmadı. Fakat dün ISO dosyası sızdırılmıştı. Bazı teknoloji kanalları ISO dosyasını bilgisayara kurup test etmişlerdi. İncelediğimiz kadarıyla yeni tasarım gayet şık duruyor.

Windows 11'den ekran görüntüsü:

Windows 11 masaüstü ekran görüntüsü (Kaynak: Technopat)

WİNDOWS 11 KAÇ TL OLACAK?

Windows 10 işletim sistemi fiyatları orijinal olarak ortalama 100-150 tl arasında değişiklik göstermektedir. Tabii ki bu key lisans fiyatıdır. Bunun dışında Windows 11 henüz resmi olarak çıkmadığı için fiyatı da belli olmadı.

WİNDOWS 11 ÖZELLİKLERİ NELERDİR? WİN 11 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Henüz resmi olarak Windows 11 çıkmadığı için özellikleri de bilinmiyor. Fakat orifjinal Windows 10'a sahip olanlar bir güncelleme ile Windows 11'e geçiş yapabilecekler. Çünkü aynı olay Windows 7'den Windows 10'a geçiş için yapılmıştı. Burada da aynısını bekleniyor.

Windows 10 Sistem Gereksinimleri:

En son işletim sistemi : En son sürümü, yani Windows 7 SP1 veya Windows 8.1 Update'i çalıştırdığınızdan emin olun.

İşlemci : 1 gigahertz (GHz) veya daha hızlı işlemci ya da SoC

RAM : 32-bit için 1 gigabayt (GB) veya 64-bit için 2 GB

Sabit disk alanı : 32 bit işletim sistemi için 16 GB veya 64 bit işletim sistemi için 20 GB

Grafik kartı : WDDM 1.0 sürücüsüne sahip DirectX 9 veya sonrası

Görüntü : 800 x 600

RESMİ OLARAK WİNDOWS 11 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Resmi olarak Windows 11'in 24 Haziran günü saat 18:00 'da yapılacak olan etkinlikte duyurulacağı düşünülüyor.

WİNDOWS 11 NASIL YÜKLENİR?

Windows 11'in henüz resmi indirme dosyası yayınlanmadı.

Windows 11'in resmi olmayan ISO dosyası sızdırılmıştı. Fakat bunu indirip kurmanızı tavsiye etmiyoruz. Çünkü heniz resmi olarak Windows 11 yayınlanmadı. Zaten yayınlanınca bilgisayarlara otomatikman indirme ve güncelleme seçeneği gelecektir diye düşünüyoruz.

Buna ek olarak sızdırılmış Windows 11 ISO dosyasının boyutu 4.5 GB olarak belirlendi.