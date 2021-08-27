Wild Rift Origin Series Şampiyonası Stockholm'de düzenlenecek!
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Wild Rift Origin Series Şampiyonası Stockholm'de düzenlenecek!

Wild Rift Origin Series Şampiyonası Stockholm'de düzenlenecek!
Playerbros - Haberler | Gamegar

300.000 € ödül havuzuyla İsveç'in Stockholm kentinde düzenlenecek.

Riot Games, : Wild Rift Origin Series Şampiyonası'nın 300.000 € ödül havuzuyla İsveç'in Stockholm kentinde düzenleneceğini açıkladı.

Riot Games, Origin Series'i Mayıs ayında duyurmuştu ve mobil espor sektörüne ilk adımı olmuş oldu. Şampiyona 24-26 Eylül tarihleri ??arasında gerçekleştirilecek ve kıtalararası Origin Serisinde altı takım karşı karşıya gelecek. Ayrıca bu şampiyona, League of Legends: Wild Rift'teki ilk turnuva serisi olacak.

Origin Series Şampiyonası, grup aşaması, eleme ve final olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek. 24 Eylül'deki grup aşamasında, altı takım, her biri üç takımdan oluşan iki gruba ayrılacak.

Eleme aşaması 25 Eylül'de gerçekleşecek. Dört takım, finallerde yer almak için en iyi beş yarı finalde tek eleme grubunda yarışacak. Şampiyonanın A Grubundan üç, B Grubundan iki ve C Grubundan bir takım yer alacak. 26 Eylül'de final aşaması oynanacak turnuvanın en iyi iki takımı büyük finalde mücadele edecek ve Wild Rift: Origin Serisinin ilk şampiyonu unvanına ulaşacak.

Kaynak: Playerbros

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