Wild Rift Horizon Cup turnuva ve yayın takvimi paylaşıldı! - Haberler
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Wild Rift Horizon Cup turnuva ve yayın takvimi paylaşıldı!

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Wild Rift Horizon Cup turnuva ve yayın takvimi paylaşıldı!

Karşınızda Wild Rift Horizon Cup turnuva ve yayın takvimi!

League of Legends'in son zamanlardaki popüler mobil oyunu Wild Rift Horizon Cup turnuva ve yayın takvimi paylaşıldı.

Wild Rift: Horizon Cup 13 Kasım'da turnuvanın grup aşamasıyla başlıyor! Maç programına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Tuttuğunuz takımları destekleme fırsatını kaçırmayın

Grup aşaması 3 maçlık seri olacak ve yayın saat 13.00'te başlayacak.

13 Kasım 2021:

[DKG] da Kun Gaming - [SE] SBTC Esports

[EBG] eBRO Gaming - [TQ] Team Queso

[TS] Team Secret - [TT] Thunder Talk Gaming

[TSM] TSM - [TRB] Tribe Gaming

14 Kasım 2021:

[SG] Sengoku Gaming - [TT] Thunder Talk Gaming

[RY] Rolster Y - [SE] SBTC Esports

[DKG] da Kun Gaming - [TSM] TSM

[TS] Team Secret - [EBG] eBRO Gaming

15 Kasım 2021:

[EBG] eBRO Gaming - [SG] Sengoku Gaming

[TQ] Team Queso - [TS] Team Secret

[TSM] TSM - [RY] Rolster Y

[TRB] Tribe Gaming - [DKG] da Kun Gaming

16 Kasım 2021:

[SE] SBTC Esports - [TRB] Tribe Gaming

[TT] Thunder Talk Gaming - [TQ] Team Queso

[RY] Rolster Y - [DKG] da Kun Gaming

[SG] Sengoku Gaming - [TS] Team Secret

17 Kasım 2021:

[TQ] Team Queso - [SG] Sengoku Gaming

[TT] Thunder Talk Gaming - [EBG] eBRO Gaming

[SE] SBTC Esports - [TSM] TSM

[TRB] Tribe Gaming - [RY] Rolster Y

Wild Rift Horizon Cup Çeyrek Final Aşaması

Çeyrek finaller 5 maçlık seri olacak ve yayın 13.00'te başlayacak

19 Kasım 2021:

1. maç - Henüz belirlenmedi

2. maç - Henüz belirlenmedi

Wild Rift Horizon Cup Yarı Final Aşaması

Yarı finaller 5 maçlık Seri olacak ve yayın 13.00'te başlayacak

20 Kasım 2021:

1. maç - Henüz belirlenmedi

2. maç - Henüz belirlenmedi

Wild Rift Horizon Cup Final Aşaması

Final 7 maçlık seri olacak ve yayın 15.00'te başlayacak

21 Kasım 2021:

Wild Rift Horizon Cup Final maçı - Henüz belirlenmedi

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