Wild Rift dereceli sezonu uzatıldı!
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Wild Rift dereceli sezonu uzatıldı!

Wild Rift dereceli sezonu uzatıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Wild Rift için yeni sezona dair detaylar haberimizde!

League of Legends'ın mobil oyunu olan Wild Rift dereceli sezonunun uzatıldığını açıkladı. Bu duyuru Wild Rift Türkiye sosyal medya hesapları üzerinden tüm oyunseverlere duyuruldu.

Riot Games'in internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ise şu şekilde:

Birçoğunuzun yeni sezon başlar başlamaz, dereceli sıralamalarını tırmanmayı dört gözle beklediğini biliyoruz! Bu yüzden 2. ve 3. Sezon arasındaki süreyi daha kısa tutmak için mevcut dereceli sezonunu birkaç gün uzatıyoruz. Böylelikle Wild Rift'in ikinci dereceli sezonu 26 Temmuz saat 22.00'de sona erecek.

3. Sezonun başlangıç tarihi ise net olarak belirlendi. 3. Sezon, 2. Sezon sona erdikten birkaç saat sonra, yani 27 Temmuz saat 01.00'de başlayacak. Ancak 3. Sezon'un ilk 24 saatinde birtakım görüntü sorunları oluşacağını öngörüyoruz. Ancak bu sürenin uzatılması ise birkaç hataya yol açacak. Büyük Wild Rift yamaları çıkardığımızda, yamayı oyunculara sunmadan önce arka plan sistemlerimizi güncellememiz gerekiyor. Bu yeni sezon 2.4 Yaması çıkmadan kısa süre önce başlayacağı için oyuncuların metanet gibi bazı dereceli sistemlerinde "senkronizasyonu bozulabilir" ve bu sorunların aşağı yukarı 24 saat boyunca devam etmesini bekliyoruz. Ayrıca, bir sonraki yamada dereceli ilerlemelerini etkileyebilecek birtakım dereceli sistemi değişiklikleri yapıyoruz. Eğer tüm bu problemlerle uğraşmak istemiyorsan yapman gereken şey çok basit: 2.4 Yaması 28 Temmuz saat 03.00'te çıkana dek beklemenizi tavsiye ederiz.

Wild Rift'in yeni sezonuyla ilgili diğer gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Kaynak: Playerbros

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