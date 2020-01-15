Wikipedia'nın açılmasına yönelik karar BTK'ya gönderildi

15.01.2020 17:05 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:05

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana erişime kapalı olan Wikipedia'nın açılmasına yönelik kararı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) gönderdi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Wikipedia'nın erişime kapatılmasını hak ihlali sayan kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Wikipedia'nın kapatılmasının demokratik toplum düzeninin gereklerine uymadığı belirtilen kararda, Wikipedia'nın kapatılmasını haklı gösteren vahim nitelikte bir içeriğin olmadığı ifade edildi. AYM, gerekçeli kararını Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderdi. Hakimlik, Wikipedia'nın tekrardan erişime açılması kararını BTK'ya iletti.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin BTK'ya gönderdiği yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 26.12.2019 tarihli kararı gereğince hakimliğimizin 29.04.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, www.wikipedia.org adlı internet sitesine uygulanan erişim engelinin sonlandırılmasına, bu siteye tümüyle erişimin sağlanmasına, kararın yerine getirilmesi için bir örneğinin derhal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na gönderilmesine karar verildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA