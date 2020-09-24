Wiener Akademie "Beethoven Gala" konseri verdi
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Wiener Akademie "Beethoven Gala" konseri verdi

24.09.2020 21:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 21:46
Wiener Akademie

Dönem çalgılarıyla, Barok'tan romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie orkestrası, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

Dönem çalgılarıyla, Barok'tan romantik döneme uzanan ve sadece başyapıtları değil, saklı müzik hazinelerini de içeren bir repertuvar seslendiren Wiener Akademie orkestrası, "48. İstanbul Müzik Festivali" kapsamında müzikseverlerle bir araya geldi.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen festival bünyesindeki konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla "online.iksv.org/muzik" adresinde çevrim içi olarak yayımlandı.

Salzkammergut Klasik Festivali ve Brucknerhaus Linz işbirliği ile gerçekleştirilen Beethoven'a övgü niteliğindeki "Beethoven Gala" başlıklı konserin şefliğini Wiener Akademie'den Avusturalyalı şef Martin Haselböck üstlendi.

Baritonda ise dönemin en iyi şancıları arasında gösterilen Thomas Hampson, kemanda da 20. yüzyılın en iyi kemancılar arasında sayılan Benjamin Schmid'in yer aldığı konserde, Ludwig van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü", "Prüfung des Küssens" ve "Mit Madeln sich vertragen" eserlerinin yanı sıra "Keman Konçertosu Re Majör, Op. 61" ile "Violin Concerto in D Major, Op. 61" parçaları dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık 1,5 saat süren konserde ayrıca Franz Schubert'in "Du bist die Ruh", "Geheimes",

"Ständchen" ve "Erlkönig" eserleri de seslendirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

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