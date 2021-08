widerberg'ün yeni teklisi 100 bin dinlenme eşiğini geçti

Elektronik müziğin Türkiye'de öne çıkan isimlerinden widerberg (Cemre Korkmaz), 'Faded Memories' isimli yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu. Solomun, Anjunadeep, Matan Caspi ve Jaques Le Noir gibi dünyaca ünlü DJ ve plak şirketlerinden destek alan işleriyle son dönemde adından sıkça söz ettiren sanatçı, bu kez de organizasyon ve kayıt şirketi Cercle'ın desteğini alarak gözleri üzerine çevirdi. Dinleyiciden de tam not alan tekli, kısa sürede 100 bin dinlenme eşiğini geçti.

"BİRBİRİNDEN FARKLI İKİ EVRENİ HARMANLAMAK HEYECAN VERİCİ"

Faded Memories, Kalben ve Teoman gibi önemli isimlerle çalışan prodüktör Karakter'in remixine de ev sahipliği yapıyor. widerberg ise teklisini şöyle tanımlıyor:

"Faded Memories, elektronik müziğin güçlü yanını ve sinematik müziğin hikaye anlatışını dinleyiciye bir arada sunan bir şarkı. Birbirinden farklı iki evreni harmanlamak heyecan verici. Karakter imzalı remix ise hikayeyi daha sakin bir biçimde deneyimlemek isteyenler için harika bir alternatif."

YURT DIŞINDA TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDİYOR

Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da çeşitli projelere imza atan widerberg, Pulitzer Ödüllü The New York Times muhabiri Ian Urbina ile yürüttüğü "The Outlaw Ocean Music Project (Kanunsuz Okyanus)" isimli projesiyle de dikkat çekiyor. Sanatçı, adını Urbina'nın uluslararası sularda suç ve yasa dışı faaliyetler hakkındaki kitabından alan ve halihazırda devam eden projede, kitabın bölümleriyle aynı isimleri taşıyan şarkılar yaparak bir soundtrack oluşturuyor. Şimdiye kadar "The Middlemen" adlı bölüm için kısaçalara imza atan widerberg (Cemre Korkmaz), "The Lone Patrol" ve "Hidden Costs at Sea" isimli iki parçasını kısa zaman önce dinleyici ve okuyucuların beğenisine sundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı