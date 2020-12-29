WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak
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WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak

29.12.2020 11:32 | Son Güncelleme: 29.12.2020 12:07

Dünyanın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda desteklenmeyecek. iPhone 4 ve bazı eski Android telefonları kullananlar sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybedecek ya da sorun yaşayacak.

Facebook çatısı altında yer alan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Apple tarafından 2015 yılında piyasaya sunulan işletim sistemi İOS 9 için desteğini durduruyor. Daha eski bir cihaza sahip olan Apple dışı kullanıcılar da cihazlarının hala Android 4.0.3 çalıştırması durumunda etkilenecek.

FİRMALARIN DÜZENLİ BİR TAKTİĞİ

Eski cihazlar için desteği durdurma işlemi, firmaların düzenli bir taktiği olarak gösteriliyor. iOS 9, iPhone 4'ün alabileceği son yazılım güncellemesiydi. Apple son olarak, Eylül 2020'de iOS 14'ü piyasaya sürdü. WhatsApp'ın telefonda çalışmasını sağlamak için 4S, 5, 5S, 5C, 6 ve 6S gibi modellerin tümü güncellenebiliyor. Android 4.0.3, 2011'de piyasaya sürülmüştü.

2 MİLYAR KULLANICISI VAR

WhatsApp, 2 milyar kullanıcısıyla dünyanın en popüler uygulamalarından biri. WhatsApp, ucuz ve eski akıllı telefonların hala yaygın olduğu yerlerde dünya çapında popüler bir seviyede.

WhatsApp'larına erişimi kaybetmekten endişe duyan kullanıcıların, iOS 9 veya Android 4.0.3 çalıştırıp çalıştırmadıklarını öğrenmek için telefonlarının ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor.

MESAJLARI KAYDETMEK ÇÖZÜM OLABİLİR

Daha yeni yazılımları çalıştırmak için güncellenemeyen telefonlar için, uygulama 2021'in ilk günü düzgün çalışmayı durduracak. Bu kullanıcıların, sohbetlerine ve içeriklerine erişimi kaybetmemek için ya kayıtlarını dışa aktarmaları ve mesajlarını kaydetmeleri ya da telefonlarını yükseltmeleri gerekecek.

WhatsApp yılbaşından itibaren iOS 9 ve Android 4.0.3 yazılımlı cihazlarda çalışmayacak
Haber Yorumları (4)
ZİYAA: Kapitalist sistemin bir oyunu bu...
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KÖYÜN DELİSİ: Iyide haber manşeti çok abartılı niye kahreden haber? Sanki insanlar yüzyıllardır telefon kullanıyordu. Abartan türk milleti diyorlar doğru galiba.
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İLO: yooo başlık öyle değilki
2 Yayından Kaldır
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