WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor Kısa bir süre önce çoklu görüntülü sohbet yapılmasına imkan sağlayan yeniliği devreye sokan Whatsapp, 3 yeni özellik ile güncellemeye hazırlanıyor.

Koronavirüs günlerinin en çok kullanılan haberleşme, yazışma ve görüntülü konuşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların beklentileri doğrultusunda yenilikler yapmaya devam ediyor.

Kısa bir süre önce çoklu görüntülü sohbet yapılmasına imkan sağlayan yeniliği devreye sokan WhatsApp platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özellikler ile gündemde.

KAREKOD İLE ARKADAŞ EKLENEBİLECEK

NTV'nin haberine göre; tüm dünyada 1.5 milyar kişi tarafından indirilen ve kullanılan popüler uygulama, kısa bir süre sonra Whatsapp QR kod yani karekod ile arkadaş ekleme özelliğini kullanıcılarının hizmetine sunacak. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar arkadaşının QR kodunu tarattıktan sonra hızlı bir şekilde listesine ekleyebilecek.

Uygulamada kullanıcıları bekleyen bir diğer özellik ise video sohbetlerle ilintili.

GÖRÜNTÜLÜ SOHBETTE "TAM EKRAN" İMKANI

Güncelleme ile video sohbetlerinde bir katılımcının penceresi üzerine basılı tuttuğunuzda tam ekrana geçmek mümkün olacak. Grup sohbetlerinde yer alan video ikonu sayesinde hızlı bir şekilde görüntülü konferans da başlatılabilecek. Ancak bu ikon sadece sekiz kişi veya daha altındaki sayıda katılımcı olan grup sohbetlerinde görünecek.

ANİMASYONLU ETİKETLER WHATSAPP WEB'E DE GELECEK

Güncellemeler kapsamında klavyeye yeni animasyonlu etiketler, WhatsApp web sürümlerine gelecek. Yeni özelliklerin önümüzdeki birkaç hafta içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.