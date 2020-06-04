WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz
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WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz

WhatsApp her geçen gün kendini yenilemeye ve güncellemeye devam ederken radikal bir karar almanın eşiğinde. Kullanıcılar WhatsApp'ta otomatik mesaj atmaları ve başka kullanıcıları arahatsız etmeleri durumunda yasal adımlarla karşı karşıya kalabilecek.

04.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:40

Dünyanın en ünlü mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp her geçen gün yeni bir özellikle kullanıcılarının karşısına çıkmaya devam ediyor. WhatsApp son olarak rehbere kayıtlı olmayan kişilere mesaj atma olanağı getirmişti. Bununla birlikte WhatsApp'ta bazı radikal adımlar atıldı. Bundan sonra WhatsApp'ta kullanıcılar attıkları tek mesaj yüzünden mahkemelik olabilir.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Aldığı kararla gündeme gelen WhatsApp'tan yapılan açıklamada otomatik mesaj atılması ve diğer kullanıcıların rahatsız edilmesi gibi durumların saptanması durumunda sorumlu kişilere karşı yasal adımların atılacağının altı çizildi.

WhatsApp'tan radikal karar! Attığınız tek mesajla mahkemelik olabilirsiniz

Manşet

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