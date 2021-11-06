WhatsApp'tan devrim gibi yenilik! Telefon kapalıyken dahi çalışmaya devam edecek

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarını çok rahatlatacak güncellemeyi devreye soktu. Şu anda telefonun internet bağlantısının dahi kesilmesi durumunda kapanan WhatsApp Web, artık telefon kapalı bile olsa çalışacak.

BİR SÜREDİR TEST EDİLİYORDU

WhatsApp Web'te bir süredir test edilen telefonunuz çevrimdışıyken de mesajlaşabilme özelliği en sonunda yayınlandı. Yeni özellikle birlikte WhatsApp Web, artık telefonunuz internete bağlı olmasa ve hatta açık olmasa bile kullanılabilecek.

BAĞIMSIZ ŞEKİLDE KULLANILABİLECEK

Webtekno'da yayınlanan habere göre WhatsApp Web için yayınlanan yeni güncellemeyle WhatsApp Web, telefonunuzdaki WhatsApp'tan farklı olmayacak. Artık tarayıcınızda web.whatsapp.com üzerinden ya da Windows uygulamaları üzerinden mesajlaşma yapabileceksiniz.

QR KOD UYGULAMASI DEVAM EDECEK

Ancak WhatsApp Web'i telefondan bağımsız bir şekilde kullanabilmek için hala telefondan QR kod okutarak ilk giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. Bu arada; WhatsApp Web, görüntülü ve sesli görüşme özelliklerine de sahip durumda.

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