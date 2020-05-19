WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor
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WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Facebook tarafından tanıtılan Messenger Rooms ile aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak olan Facebook bu projeyi WhatsApp'a entegre etmeye hazırlanıyor.

19.05.2020 18:37 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:47

İlk olarak geride bıraktığımız yılın son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde görülen koronavirüs bugün dünya üzerindeki neredeyse her ülkeyi etkisi altına almış durumda. Dünya genelinde 5 milyona yakın kişiye bulaşan ve 280 binin üzerinde cana mal olan salgın milyonlarca kişinin günlük alışkanlıklarını da değiştirdi. Virüsün bulaşma hızını yavaşlatmak adına dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Haliyle Uzaktan çalışmayı kolaylaştıran platformlara olan rağbet hayli arttı.

WHATSAPP, ZOOM'A RAKİP OLUYOR

Son dönemin gözde uygulamalarından birisi de Zoom. Salgından önce 10 milyon kullanıcısı bulunan video konferans uygulaması bugün 400 milyon kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Bu durum teknoloji dünyasının dev isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Geçtiğimiz günlerde görüntülü görüşme sayısını 4'ten 8'e çıkaran WhatsApp Zoom'a Messenger Rooms entegrasyonu ile rakip olamayı planlıyor.

BETA SÜRÜMÜNE GELDİ

GSM Arena'da yer alan habere göre, WhatsApp'ın söz konusu özelliği beta sürümüne sahip kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. Rooms, resmi beta sürümlerinde görülen bilgilere göre Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir Messenger Rooms entegrasyonuna sahip olacak. Bu geçiş özelliği sayede sekizden fazla üyeye sahip WhatsApp grupları video görüşme için hemen Rooms'a geçiş yapabilecek.

AYNI ANDA 50 KİŞİ GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞEBİLECEK

Messenger Rooms aynı anda 50 kişinin görüntülü görüşmesine imkan tanıyacak. Söz konusu entegrasyonun önümüzdeki günlerde hayata geçirileceği belirtiliyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği beta sürümüne geldi, Zoom'a rakip oluyor

Manşet

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