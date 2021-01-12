WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor
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WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor

12.01.2021 08:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:05

WhatsApp'ın milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesine tepkiler çığ gibi büyürken, alınan karar Facebook kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in ABD senatosunda verdiği ifadeleri akıllara getirdi. Senatörün özel hayatına dair sorduğu iki soruya "Hayır" yanıtını veren Zuckerberg aldığı karşılıkla fena çuvallıyor.

2018 Nisan ayında Facebook'un veri sızıntısı skandalı nedeniyle ABD Senatosu'nda ifade veren Zuckerberg'e Senatör Whip Durbin, "Sayın Zuckerberg, dün gece kaldığınız otelin adını bizimle paylaşır mısınız?" diye soruyor. Zuckerberg'in gülerek 'Hayır' yanıtı vermesi üzerine Senatör bu sefer Zuckerberg'den geçen hafta kimlere mesaj attığını söylemesini istiyor.

"GİZLİLİK HAKKINIZ"

Zuckerberg'in buna da "Hayır" yanıtını vermesi üzerine Senatör, "Sanırım her şey bundan ibaret, gizlilik hakkınız" karşılığını veriyor.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp, 8 Şubat 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni gizlilik ilkelerini açıkladı. Şirketin internet sitesinde yapılan açıklamalar, WhatsApp'ın bundan sonra Facebook ile rahat rahat veri alışverişi yapabileceğini gösteriyor. Üstelik veri paylaşımına izin vermeyecek kullanıcılar, WhatsApp kullanamayacaklar.

WhatsApp kullanmak isteyen herkes, bu onayı vermek zorunda kalacak alternatif bir seçenek uygulama içerisinde yer almayacak.

WHATSAPP ÇİFTE STANDART UYGULUYOR

WhatsApp'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Avrupa Bölgesi olarak isimlendirilen ülkeler arasında sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri yer alıyor. Bu nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp kullanımına devam etmesi için 8 Şubat'a kadar güncellenen koşullara onay vermesi gerekiyor.

Uzmanlar, AB ülkelerinin bu düzenleme kapsamına alınmamasının "çifte standart" olduğunu, veri güvenliğine yönelik sert yaptırımlar içeren yasal düzenlemeler nedeniyle WhatsApp'ın AB ülkelerine karşı "temkinli" yaklaştığını belirtiyor.

WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor

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Haber Yorumları (19)
FARKETMEZ: telegram rusların. bip türklerin. ikisi de watsaptan beter. söylemeden alırlar herşeyi. hele bip kesinlikle olmaz. milleti ifşa eder hapse atarlar. herşeyi yaparlar bunlar
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KOMIKSINIZ: Arkadaşlar zaten malüm programı üreten kendileri. . Yani sizden izin alsa nolacak almasa nolacak ?? İstediği an istediği belgeyi yazışmayı görüntüyü girer alır telefonunuzdan ii izinli izinsiz ne farkeder hatta ruhunuz bile duymaz güç onda sonuçta . . nokta.
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HASAN: ne yüz göz olacağım silerim wp yi facede kullanmıyorum zaten gerekırse ınstagramıda sılerım bundan 10 yıl once ınstgram mı var dı gelmiş bize lolo yapıyor al wp yı basına çal
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