WhatsApp güncellemesi: WhatsApp sözleşmesi nedir, neleri içeriyor? WhatsApp gizlilik sözleşmesinde neler var? WhatsApp Facebook veri paylaşımı nedir?

Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, yeni güncellemesi ile kullanıcıların dikkatini çekti Peki, Peki, WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp sözleşemsi nedir? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

WhatsApp yayınladığı 2021 yeni gizlilik ilkeleri ile kafaları karıştırdı. Yeni güncelleme ile ilave izinler isteyen uygulama, birçok izin için kullanıcılardan yetki istiyor. Peki, WhatsApp sözleşemsi nedir, ne zamana kadar geçerli? WhatsApp güncellemesi neleri içeriyor? WhatsApp, kullanıcıların hangi verilerini toplayabiliyor?

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ NELERİ İÇERİYOR?

Hesap Bilgileri

Mesajlar

Bağlantılar

Durum Bilgisi

İşlem ve Ödeme Verileri

Müşteri Desteği ve Diğer İletişimler

Kullanım ve Kayıt Bilgileri

Cihaz ve Bağlantı Bilgileri

Konum Bilgileri

Çerezler

Başkalarının Sizin Hakkınızda Sağladığı Bilgiler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Kullanıcı Şikayetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

WhatsApp'taki İşletmeler (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcıları (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Üçüncü Taraf Hizmetleri (Üçüncü taraftan sağlanır.)

Toplanan veriler nasıl kullanılıyor?

Yan Hizmetler

Emniyet, Güvenlik ve Bütünlük

Facebook Şirketleri Hakkındaki İletişimler

Kurumsal Etkileşimler

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre anlık mesajlaşma uygulamasının yeni koşulları ile gizlilik ilkeleri, 8 Şubat 2021 itibarıyla geçerli olacak.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ: WHATSAPP SÖZLEŞMESİ NEDİR, NELERİ İÇERİYOR?

Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.

Burada tepki çeken nokta WhatsApp'ın yeni kurallarını 'koşulsuz' kabul ettirmek istemesi. Kullanıcılara bir seçenek bırakmayan WhatsApp, büyük bir tepkiye neden oldu.

8 Şubat tarihinde WhatsApp'ı açan kullanıcıların karşısına çıkacak ekranda yeni koşullar kullanıcılara sunulacak ve kabul edilmesi istenecek.

ÇOKLU HESAP DESTEĞİ GELİYOR

WhatsApp bir yandan kullanıcıları kızdıracak kararlara imza atarken, diğer yandan uzun bir süredir beklenen bir özelliği de hayata geçiriyor. İlerleyen haftalarda kullanıma sunulması beklenen özellik sayesinde kullanıcılar birden çok cihazda eş zamanlı olarak WhatsApp hesaplarını kullanabilecek.

İlk olarak WhatsApp Web üzerinden aktif hale gelmesi beklenen özellik, sonrasında mobil cihazlara da yansıyacak.