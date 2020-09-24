What ne demek? 'What' kelimesinin Türkçe anlamı nedir? What ne manaya gelir? What nedir?
What başlıkta da geçtiği gibi 'Ne' demektir. İngilizce bir kelimedir. Şaka amaçlı sonsuz döngüye sokulan "What ne demek" esprisine maruz kalanlardansanız doğru yerdesiniz. What nerelerde kullanılır? What nedir, ne demektir? What TDK'ya göre ne anlama gelir? Tüm cevaplar haberimizde...
Genellikle şaka amaçlı söylenen "What ne demek" sorusunun gerçek manada cevabını bilmeyenler olabilir. Bunun için sizlere what ne anlama gelir onu yazacağız. What nedir? What ne demek? What'ın Türkçe manası nedir? What İngilizce bir kelime mi?
WHAT NEDİR?
What nedir : Ne
What ne demek : Ne
What, İngilizce bir kelimedir. Türkçe'si "Ne" demektir. 'Ne' kelimesinin dilimizde birçok anlamı ve kullanım yeri mevcuttur. 'Ne' kelimesi yeri geldiğinde sıfat, yeri geldiğince zamir ve zarf olarak kullanılabiliyor.
What İngilizce'de en çok kullanılan kelimelerden birisidir. 'What' genellikle İngilizce soru cümlelerinin başında kullanılır.
WHAT NE DEMEK? TDK'YA GÖRE NEDİR?
'What' kelime anlamı : 'Ne' demektir. Türkçe'de birçok kullanımı vardır. Şimdi "Ne" nerelerde kullanılır onu sizlere yazalım.
NE TÜM KULLANIM YERLERİ
1-) (Alfabeki N harfi okunuşu) Ne:
Türk alfabesinin 17. harfinin okunuşu "Ne" şeklindedir.
2-) Kimyadaki 'Ne':
Neon elementinin simgesi 'Ne' şeklindedir.
3-) Zamir (Hangi şey)
4-) Zamir (Her şey)
Örnek : Ne görse ister. Kimin nesi varsa. Ne isterse yapar.
5-) Zamir (Birçok şey)
Örnek : Neler söylüyor? İnsan aklı neler keşfediyor?
6-) Sıfat (Hangi)
Örnek : "Güzel heykel, ne yandan bakarsan, ne yana çevirirsen gene güzeldir." [Bedri Rahmi Eyuboğlu]
7-) Sıfat (Nasıl)
Örnek : Bu ne kıyafet?
8-) Zarf (Neden)
Örnek : "Efendi, sen de ne üstüme abanıyorsun?" [Burhan Felek]
9-) Zarf (Şaşma veya abartı bildiren bir söz)
Örnek : Ne sıcak, ne sıcak! Ne güzel çiçekler! Ne kaba adam!
10-) Zarf (`Sana ne, bana ne` gibi sorularda `ne ilgisi var` anlamına gelen bir söz)
Örnek : Zahmeti ben çekeceğim, sana ne?
11-) Ünlem (Soru biçiminde şaşma bildiren ünlem)
Örnek : Ne, yıkıldı ha!
NE İLE KULLANILAN BİRLEŞİK KELİMELER
ne âlâ : 'Ne iyi, diyecek bir şey yok' anlamlarında kullanılan bir söz:
neme gerek : Neme lazım.
neme lazım : 'Bu işle ilgilenmem, buna karışmam' anlamlarında kullanılan bir söz, neme gerek.
NE İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ, DEYİMLER VE BİRLEŞİK FİİLLER
- ne âlem
- ne âlemde?
- ne alıp veremiyor?
- ne arar (veya onda ... ne gezer)
- (herhangi bir yerde) ne arıyor
- ne biçim?
- ne buyrulur?
- ne çare ne çıkar
- ne çiçektir, biliriz
- ne dedim de
- ne demek?
- ne demek olsun
- ne demeye
- ne denir (veya dersin)
- ne denli
- ne de olsa
- ne dese beğenirsin?
- nedir ki ne diye?
- ne ekersen onu biçersin
- ne fayda
- ne gam ne gezer
- ne gibi?
- ne gözle bakmak
- ne güne duruyor?
- ne günlere kaldık!
- ne haber?
- ne hacet
- ne haddine!
- ne hâlde?
- ne hâli varsa görsün
- ne hikmetse (veya hikmettir)
- ne idiği belirsiz ne imiş?
- ne ise
- ne istediğini bilmek
- ne iyi!
- ne kadar
- ne kadar olsa
- ne kadar varsa
- ne lazım
- neler
- neler de neler, maydanozlu köfteler
- neler neler
- ne mal olduğunu bilmek (veya anlamak)
- ne mene
- ne menem
- ne mümkün
- ne münasebet!
- ne o?
- ne olacak!
- ne olduğunu bilememek
- ne oldum delisi olmak
- ne olur (veya olursun veya olursunuz)
- ne olursa olsun
- ne oluyor?
- ne pahasına olursa olsun
- ne söylüyorsun?
- ne var ki
- ne yaparsın (veya yapmalı) ki
- ne yapıp yapıp
- ne yaptığını bilmemek
- ne yazar
- ne yazık ki
- neye uğradığını bilememek (veya anlamamak veya şaşırmak)
- neyin nesi (kimin fesi)
- neyleyim
- neymiş
- ne yüzle
İNGİLİZCE'DE WHAT KELİMESİ
What İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı "ne" demektir. What kelimesi genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Fakat bunların dışında İngilizce'de "Çok güzel, ne güzel" manalarına da gelmektedir. Örneğin "What a goal" ne gol ama demektir. "What a beauty" bu ne güzellik manasına gelmektedir. Yani What kelimesi sadece soru için değil mecaz anlamlarda da kullanılmaktadır.
WHATİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER
Şimdi what ile ilgili örnek bazı cümleler paylaşalım.
İngilizce Örnek 'What' Cümleleri:
What is the name of this product? : Bu ürünün adı ne?
What do you think about this topic? : Bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
What a funny person : Ne kadar da eğlenceli bir insan
What would you suggest I do about this topic? : Bu konu hakkında ne yapmamı önerirsiniz?
I'd like to help you get what you need. : İhtiyacınız olanı elde etmenize yardımcı olmak isterim.
It was not clear what she really meant. : Gerçekte ne demek istediği belli değildi.
Türkçe Örnek 'Ne' Cümleleri:
Ne oldu da suskunsun bugün?
Ne zaman geleceksin?
Bu oyunun adı ne?
Bu konu hakkında ne yapmalıyız? Bir tavsiyen var mı?
Ne kadar da centilmen birisi.