WFP İstanbul Bölge Müdürü Dennis'ten Vali Nayir'e ziyaret

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İstanbul Bölge Müdürü Steve Dennis, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Verda Yüceer ziyarette bulunan Dennis, ilgi ve alakaları için Vali Nayir'e teşekkür etti.

Burada yaptığı konuşmada, daha önce Dünya Gıda Programının Ankara Bölge Müdürlüğü görevini yaptığını anlatan Dennis, şu anda ofisi İstanbul'da bulunan Marmara ve Ege Bölgesi Müdürlüğü görevine yeni başladığını aktardı.

Dennis ayrıca Türkiye'deki ihtiyaç sahibi yabancılara yönelik yürütülen Sosyal Uyum Yardımı Programı kapsamındaki Kızılay Kart Projesi üzerine çalışma yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Bölge Müdür Yardımcısı Yüceer de hem Kızılay Kart hem Sakarya'daki mültecilerin durumu hem de bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucu yapmayı düşündükleri yeni faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak istediklerini kaydetti.

"İlimizde 37 bin civarında misafirimiz var"

Misafirleri kentte ve makamında ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Nayir, Dennis'e yeni görevinde başarı diledi.

Sakarya'da yaklaşık 37 bin misafirin yaşadığını, bunların bazılarını ikamet izinli olanlar, bazılarını uluslararası koruma altında olanlar, bazılarını da geçici koruma altındaki Suriyeli misafirlerin oluşturduğunu aktaran Nayir, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin ülkemizdeki ve ilimizdeki sosyal hayata uyum sağlamaları açısından İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızın önemli gayretleri var. Özellikle toplumda yanlış anlaşılmaya ve herhangi bir algıya mahal vermemek adına tedbir açısından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlimizde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Böylesi hassas konularda sıkıntıya mahal vermemek için de belirli zamanlarda uyum faaliyetleri kapsamında çeşitli programlar düzenliyoruz.

Hem Bakanlığımız hem de Genel Müdürlüğümüz öncülüğünde misafirlerimizin aileleriyle kanaat önderlerini de tespit edip zaman zaman bir araya geliyoruz. Onları şehrimizin diğer dinamikleriyle de tanıştırıp bilgi sahibi olmaları gereken konuları ve ilin hassasiyetlerini iletirken, herhangi bir sorunda başvuru yapabilecekleri mercileri de tanıtıyoruz."

Nayir, yabancı misafirlerin geçimlerine veya günlük hayatlarına önemli katkı sağlayan Kızılay Kart uygulamasında bugüne kadar herhangi bir problem yaşanmadığını, bu konuda ilgili kurum çalışanlarının gayretlerinin önemli olduğunu vurguladı.

Ziyarette, Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ile İl Göç İdaresi Müdür Vekili Yasemin Büyükbozkoyun da hazır bulundu.

Kaynak: AA