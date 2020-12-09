Webo'ya yapılan ırkçı söylem Balkan basınında geniş yankı buldu
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Webo'ya yapılan ırkçı söylem Balkan basınında geniş yankı buldu

09.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:38
Webo'ya yapılan ırkçı söylem Balkan basınında geniş yankı buldu

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, Balkan basınında geniş yankı buldu.

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun Paris Saint-Germain (PSG) ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, Balkan basınında geniş yankı buldu.

Bosna Hersek'teki "Dnevni Avaz" gazetesinin haberinde, PSG-Medipol Başakşehir maçında hakemin konuk takımın antrenörüne ırkçı söylemde bulunduğuna dikkat çekilirken, yaşananların "Şampiyonlar Ligi'nde skandal" olduğu ifade edildi.

"Oslobodjenje" gazetesinin haberinde ise dün akşamki gelişmelere detaylı yer verilirken, maçın dördüncü hakeminin Medipol Başakşehir yedek kulübesine yönelik ifadeleri sonrasında, konuk takımın karşılaşmaya devam etmek istemediği aktarıldı.

RTS: "Görülmemiş skandal"

Sırbistan Radyo ve Televizyonunun (RTS) internet sitesindeki haberde, "Paris'te görülmemiş skandal" ifadelerine yer verilirken, maçın Rumen dördüncü hakemi Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerinin ardından takımların karşılaşmaya devam etmediği kaydedildi.

Bölgenin önemli spor kanallarından "Sportklub" ise internet sitesinde dün akşam yaşananlara geniş yer verirken, "Irkçılığa hayır" ifadelerinin kullanıldığı haberde, dün akşam iki takım futbolcularının soyunma odalarına gitmesiyle maçın tamamlanmadığı belirtildi.

Sırbistan'daki "Kurir" gazetesinin haberinde ise "Şampiyonlar Ligi'nde yaşanan skandalın tüm dünyada şok etkisi oluşturduğu" ifade edilirken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Paris'te yaşanan skandala kayıtsız kalmadığı kaydedildi.

Vecernji List: "Hakemin ırkçı ifadeleri maçı erteledi"

Hırvatistan'daki "Vecernji List" gazetesinin haberinde ise Rumen hakemin ırkçı ifadeleri nedeniyle maçın devam etmediği ve bugüne ertelendiği aktarılırken, "İnanılmaz" olarak nitelendirilen olayın, futbol tarihinde benzerinin olmadığı ifade edildi.

"Jutarnji" gazetesi ise Rumen hakem Coltescu'nun geçmişiyle ilgili detaylı bilgi verdi. Haberde, Romanya'da da yaptığı hatalarla sürekli gündem olan hakemin muhtemelen Avrupa'da bir daha maç yönetemeyeceğine işaret edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kayhan Gül

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