Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti
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Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti

09.12.2020 12:16 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:02

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'nun PSG'yle oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hakemin ırkçı söylemine maruz kalmasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Gülben Ergen ise destek vermek isterken yıllar önce söylediği sözlerden dolayı yeniden gündem oldu.

Dün gece Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

GÜLBEN ERGEN DE DESTEK PAYLAŞIMI YAPTI

Bu olayın ardından başta Türkiye olmak üzere dünyanın pek çok yerinden Webo'ya destek mesajları yağdı. Bu isimlerin başında da ünlü şarkıcı Gülben Ergen geldi. Twitter hesabından "Siyah olan şey kalpleridir Webo" diye tweet atan şarkıcının yıllar önce ırkçılıkla ilgili yaptığı gaf yeniden gündem oldu.

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti

"MAYMUN BULAMAYINCA ZENCİ ÇOCUK OYNATTIK"

Gülben Ergen, yıllar önce yayınlanan Yaramaz şarkısının klibinde siyahi bir çocuk oynatmış ve bunun için "Aslında maymun oynatacaktık ama bulamadık, biz de zenci çocuk oynatalım dedik" ifadelerini kullanmıştı.

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti

Ergen'in Webo için yaptığı bu paylaşımının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, yıllar önceki sözlerini hatırlattı.

Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti
Haber Yorumları (10)
JON SNOW: yıllar önceki kasetinde gördük zaten asıl maymunun kim olduğunu bayan ergen
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PAZARCI: maydanoz kalmamıştı geldi
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
MASKE: kasetlerde nasıl maymunluk yaptığını herkes gördü
Cevap Yaz 22 Yayından Kaldır
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