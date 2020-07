Way Down Filmi Way Down filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Way Down filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bu zamana kadar kimse İspanya Merkez Bankası’nı soymadı. Yüzyıldan fazla bir süre önce inşa edilen kasa için ne tür bir mühendislik kullanıldığına dair hiçbir plan yok. Ancak bu gizem, mekana erişmenin sırrını keşfetmek için işe alınan genç mühendis Thom'u korkutmaz. Efsanevi bir hazine 10 gün boyunca bankanın kasasında duracaktır ve Thom bu süre zarfında kasanın sırrını keşfedip, bir plan hazırlayıp saldırıya geçmek zorundadır. Yönetmen: Jaume Balagueró Senaryo: Andrés M. Koppel, Rafa Martínez, Borja Glez. Santaolalla, Michel Gaztambide, Rowan Athale Oyuncular: Famke Janssen, Freddie Highmore, Astrid Bergès-Frisbey, Sam Riley, Liam Cunningham, Luis Tosar, Jose Coronado, Eric Goode, Axel Stein , Emilio Gutiérrez Caba, Frank Feys, Hunter Tremayne, Craig Stevenson, Julius Cotter, James Giblin, Reg Wilson, Julio Vélez, Juan Capilla, David Chevers, Javier Garrido García, Del Mar Richardson Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Way Down Yapımcı Firma: Özen Film Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: İspanya, Fransa, İngiltere Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: Özen Film Vizyon Tarihi: 27.11.2020 Way Down Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com